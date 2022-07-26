[인사] 하나증권 ; 한국BMS제약 ; 제주교육청 등
◈하나증권◎선임<부서장>▷구조화금융2실장 황세윤▷대체투자1실장 김연준▷투자금융1실장 윤제희▷투자금융3실장 성지빈▷자금팀장 김동식▷투자심사팀장 박성준▷연금사업팀장 김민태◎전보<부서장>▷압구정금융센터장 김용수▷돈암동지점장 김광일▷올림픽WM센터장 김정현▷프라임케어팀장 문경식▷노원지점장 정금주▷서면금융센터장 전훈정▷영업부금융센터장 조대현
◈한국BMS제약▷대표 이혜영
◈제주교육청◎전보<서기관>▷총무과장 변숙희▷제주교육박물관장 송성한▷제주시교육지원청 행정지원국장 강동선<사무관>▷소통지원관실 김현숙▷안전복지과 현미영▷미래인재교육과 박정환▷체육건강과 강미선▷총무과 한경미▷교육재정과 고영국▷제주미래교육연구원 김효선▷애월고 임경희▷함덕고 김성부▷제주시교육지원청 변선희
◈순천향대▷법인사무처장 서재원▷스타트업혁신사업추진본부장 문용원▷사무처장 겸 안전총괄처장 김영호▷산단 경영지원처장 직무대리 겸 경영지원팀장 박일▷학생지원팀장 겸 심리건강상담센터 팀장 장우성▷총무팀장 직무대리 차진석▷중대재해예방팀장 직무대리 윤훈상▷대학원 학사팀장 직무대리 이남지
◈한국BMS제약▷대표 이혜영
◈제주교육청◎전보<서기관>▷총무과장 변숙희▷제주교육박물관장 송성한▷제주시교육지원청 행정지원국장 강동선<사무관>▷소통지원관실 김현숙▷안전복지과 현미영▷미래인재교육과 박정환▷체육건강과 강미선▷총무과 한경미▷교육재정과 고영국▷제주미래교육연구원 김효선▷애월고 임경희▷함덕고 김성부▷제주시교육지원청 변선희
◈순천향대▷법인사무처장 서재원▷스타트업혁신사업추진본부장 문용원▷사무처장 겸 안전총괄처장 김영호▷산단 경영지원처장 직무대리 겸 경영지원팀장 박일▷학생지원팀장 겸 심리건강상담센터 팀장 장우성▷총무팀장 직무대리 차진석▷중대재해예방팀장 직무대리 윤훈상▷대학원 학사팀장 직무대리 이남지
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지