[인사] 산업은행 ; 마크비전 ; 과학기술정보통신부 등
◈산업은행<혁신성장금융부문 팀장>▷혁신성장정책금융센터 홍창수<중소중견금융부문 단장>▷호남지역본부 이윤기<〃 팀장>▷가산 이상준▷금천 최은경▷대구 박준홍▷마곡 박윤석▷마포 김도형▷부천 이원숙▷분당 심승섭▷서소문 하인숙▷시화 한상종▷아산 한두희▷안산 이수복▷압구정 명선이▷여의도 노용관▷영업부 오혜경·남정▷오창 이희수▷울산 이상윤▷인천 정성득·김말숙▷잠원 이선옥▷종로 최재호▷진주 최윤진▷창원 정대형▷천안 오유진▷평택 배희진▷포항 신지협<기업금융부문 팀장>▷기업금융2실 김민정 황성철<글로벌사업부문 팀장>▷해외사업실 조중현 유용근<〃 해외주재원>▷뭄바이 장희철▷칭다오 강윤석▷프랑크푸르트 임형근▷홍콩 고대관▷우즈베키스탄 현상재<자본시장부문 팀장>▷M&A컨설팅실 이송준·조남규▷PE실 김광석<심사평가부문 해외주재원>▷상하이 양명승·장영진<리스크관리부문 팀장>▷금융결제부 김수현<경영관리부문 팀장>▷인사부 조해리▷총무부 유나경▷안전관리부 원성진<벤처금융본부 팀장>▷스케일업금융실 이화경<〃 해외주재원>▷런던 엄기현<구조조정본부 팀장>▷기업구조조정2실 최은수▷기업구조조정3실 김석종 ▷PF2실 김영규▷PF3실 최항석<〃 해외주재원>▷뉴욕 김동준<자금조달본부 팀장>▷수신기획부 김은경·김은녕 ▷미래전략개발부 임준성▷산업기술리서치센터 조윤상<준법감시인 팀장>▷윤리준법부 장경미
◈마크비전▷마케팅이사 브랜디 스펜스▷운영이사 이희수
◈과학기술정보통신부◎임용<국장급>▷장관정책보좌관 진성오
◈법제처◎전보<고위공무원>▷기획조정관 최영찬▷법제정책국장 윤재웅▷행정법제국장 안상현▷경제법제국장 김수익▷법령해석국장 권태웅▷법제지원국장 손대수
◈국회사무처<수석전문위원·차관보급>▷국회운영위원회 박태형▷법제사법위원회 정성희▷정무위원회 고상근▷기획재정위원회 김일권▷교육위원회 채수근▷과학기술정보방송통신위원회 김건오▷외교통일위원회 조기열▷국방위원회 김병주▷행정안전위원회 유상조▷문화체육관광위원회 정연호▷농림축산식품해양수산위원회 권영진▷산업통상자원중소벤처기업위원회 이상헌▷보건복지위원회 진선희▷환경노동위원회 오창석▷국토교통위원회송병철▷정보위원회 오명호▷예산결산특별위원회 지동하▷특별위원회 김수옥
◈국가보훈처◎전보<과장급>▷처장 비서관 황의균▷기획조정실 기획재정담당관 박진수▷운영지원과장 홍경화▷보훈예우국 예우정책과장 강운철▷국립제주호국원장 진강현▷서울지방보훈청 서울남부보훈지청장 강병구▷대전지방보훈청 충북남부보훈지청장 손애진
◈마크비전▷마케팅이사 브랜디 스펜스▷운영이사 이희수
◈과학기술정보통신부◎임용<국장급>▷장관정책보좌관 진성오
◈법제처◎전보<고위공무원>▷기획조정관 최영찬▷법제정책국장 윤재웅▷행정법제국장 안상현▷경제법제국장 김수익▷법령해석국장 권태웅▷법제지원국장 손대수
◈국회사무처<수석전문위원·차관보급>▷국회운영위원회 박태형▷법제사법위원회 정성희▷정무위원회 고상근▷기획재정위원회 김일권▷교육위원회 채수근▷과학기술정보방송통신위원회 김건오▷외교통일위원회 조기열▷국방위원회 김병주▷행정안전위원회 유상조▷문화체육관광위원회 정연호▷농림축산식품해양수산위원회 권영진▷산업통상자원중소벤처기업위원회 이상헌▷보건복지위원회 진선희▷환경노동위원회 오창석▷국토교통위원회송병철▷정보위원회 오명호▷예산결산특별위원회 지동하▷특별위원회 김수옥
◈국가보훈처◎전보<과장급>▷처장 비서관 황의균▷기획조정실 기획재정담당관 박진수▷운영지원과장 홍경화▷보훈예우국 예우정책과장 강운철▷국립제주호국원장 진강현▷서울지방보훈청 서울남부보훈지청장 강병구▷대전지방보훈청 충북남부보훈지청장 손애진
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