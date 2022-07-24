[인사] 고용노동부 ; 국회사무처 ; 특허청 등
◈고용노동부◎전보<과·팀장급>▷감사담당관 신호철▷고객지원팀장 장중서▷혁신행정담당관 오태웅▷외국인력담당관 이상임▷고용서비스정책과장 이민재▷고용문화개선정책과장 장현석▷사회적기업과장 김문실▷청년고용기획과장 박희준▷기업훈련지원과장 김종호▷근로감독기획과장 김초경▷임금근로시간과장 이지영▷공무원노사관계과장 권구형▷산재보상정책과장 조오현▷직업건강증진팀장 지영철▷부산고용센터소장 김동욱
◈국회사무처◎전보<부이사관>▷운영지원과장 이홍석
◈특허청◎전보<과장급>▷산업재산활용과장 윤기웅▷특허제도과장 좌승관
◈국무조정실·국무총리비서실◎승진<실장급>▷조세심판원장 황정훈
◈예금보험공사◎승진<1급>▷금융산업분석2부장 송성명▷비서실장 윤성욱<2급>▷인사지원부 팀장 황인목▷혁신경영실 팀장 최지만▷금융산업분석1부 팀장 민주희▷대형금융회사관리부 팀장 박광록▷홍보실 팀장 신창하<3급>▷김용명 최영범 정형래 이호준 이은태 정진훈 김민철 설경욱<4급>▷유혜원 이화영 이광수 이명창 김예슬 김혜지 우정식 김도영 장서영 이여주 김경민
◈중앙그룹◇JTBC▷보도국 스포츠문화부장(대행) 온누리
◈메트로신문▷편집국 자본시장부장 차상근(정책사회부장 겸직)
◈국회사무처◎전보<부이사관>▷운영지원과장 이홍석
◈특허청◎전보<과장급>▷산업재산활용과장 윤기웅▷특허제도과장 좌승관
◈국무조정실·국무총리비서실◎승진<실장급>▷조세심판원장 황정훈
◈예금보험공사◎승진<1급>▷금융산업분석2부장 송성명▷비서실장 윤성욱<2급>▷인사지원부 팀장 황인목▷혁신경영실 팀장 최지만▷금융산업분석1부 팀장 민주희▷대형금융회사관리부 팀장 박광록▷홍보실 팀장 신창하<3급>▷김용명 최영범 정형래 이호준 이은태 정진훈 김민철 설경욱<4급>▷유혜원 이화영 이광수 이명창 김예슬 김혜지 우정식 김도영 장서영 이여주 김경민
◈중앙그룹◇JTBC▷보도국 스포츠문화부장(대행) 온누리
◈메트로신문▷편집국 자본시장부장 차상근(정책사회부장 겸직)
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