[인사] 에스씨엠생명과학 ; 국토교통부 ; 행정안전부 등
◈에스씨엠생명과학▷대표 손병관
◈국토교통부▷대도시권광역교통위원회 광역교통도로과장 김재훈▷부산지방항공청 안전운항국장 김봉진▷항공교통본부 인천항공교통관제소장 김세연
◈행정안전부▷기획조정실장 하병필▷지방재정경제실장 최병관▷재난관리실장 이한경▷재난협력실장 이용철▷충청북도 행정부지사 이우종▷경상남도 행정부지사 최만림
◈산업통상자원부▷기획조정실장 최남호<과장>▷통상정책총괄과 조수정▷FTA정책기획과 안창용▷FTA상품과 전동욱▷통상법무기획과 고상미
◈중소벤처기업부▷소상공인정책실장 이대희
◈농림축산식품부▷산림청 산림교육원장 이시혜
◈문화체육관광부▷장관정책보좌관 손혜린
◈국무조정실·국무총리비서실◎신규 선임▷재정금융정책관 김홍식
◈경기대▷총장 이윤규
◈국토교통부▷대도시권광역교통위원회 광역교통도로과장 김재훈▷부산지방항공청 안전운항국장 김봉진▷항공교통본부 인천항공교통관제소장 김세연
◈행정안전부▷기획조정실장 하병필▷지방재정경제실장 최병관▷재난관리실장 이한경▷재난협력실장 이용철▷충청북도 행정부지사 이우종▷경상남도 행정부지사 최만림
◈산업통상자원부▷기획조정실장 최남호<과장>▷통상정책총괄과 조수정▷FTA정책기획과 안창용▷FTA상품과 전동욱▷통상법무기획과 고상미
◈중소벤처기업부▷소상공인정책실장 이대희
◈농림축산식품부▷산림청 산림교육원장 이시혜
◈문화체육관광부▷장관정책보좌관 손혜린
◈국무조정실·국무총리비서실◎신규 선임▷재정금융정책관 김홍식
◈경기대▷총장 이윤규
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