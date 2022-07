갤러리아백화점, 배우 김효진과 함께 유기견 보호소 찾아 봉사

갤러리아백화점의 '파란'(PARAN)봉사단은 21일 경기도 용인의 유기견 보호소를 찾아 봉사활동을 진행했다고 밝혔다.파란 봉사단은 반려동물 문화의 사각지대를 조명하는 갤러리아의 대표적인 사회공헌 프로그램인 'PARAN'(Protection of Animal Rights and Animal Needs) 프로젝트의 일환으로 반려동물을 사랑하는 임직원들이 만든 단체다.이번 봉사활동에는 갤러리아 본사와 광교점 임직원들은 물론 배우 김효진도 참여해 보호소에서 생활 중인 유기견들의 생활 여건 개선을 위한 정비 작업을 진행했다.갤러리아백화점은 또 보호소 유기견들을 위한 후원금도 전달했다.후원금은 유기견 치료비와 사료비 등으로 사용될 예정이다./연합뉴스