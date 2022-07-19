[인사] 법무부 ; 한국원자력통제기술원 ; 한국농수산식품유통공사
◈법무부<출입국·외국인정책본부 서기관>◎전보▷인천공항출입국·외국인청 심사2국장 이호원▷김해공항출입국·외국인사무소장 강영우▷여수출입국·외국인사무소장 임선봉▷광주출입국·외국인사무소장 오점근▷창원출입국·외국인사무소장 안숙열▷화성외국인보호소장 박찬순◎파견▷국민통합위원회 정치·지역통합지원과 길강묵
◈한국원자력통제기술원▷안전조치실장 신동훈▷교육훈련센터장 장선영▷대외협력팀장 박성윤
◈한국농수산식품유통공사◎승진<1급>▷수급관리처장 노윤희▷재무관리처장 공호민▷농식품사업처장 노태학▷식품산업육성처장 윤미정◎승진<2급>▷회계관리부장 정홍미▷보관관리부장 조원식▷식량지원부장 장호광▷신유통채널사업부장 송미정▷푸드플랜부장 손정호◎전보<상위직위>▷수출전략처장 기운도▷기업육성부장 성국경▷식품외식지원부장 이종근▷산지유통부장 문영호◎전보<관리자>▷농식품유통교육원장 양인규▷대구경북지역본부장 김병석▷홍보실장 김경철▷농임산수출부장 이성복▷유통기획부장 박향섭▷서울경기지역본부 관리비축부장 우수동
◈한국원자력통제기술원▷안전조치실장 신동훈▷교육훈련센터장 장선영▷대외협력팀장 박성윤
◈한국농수산식품유통공사◎승진<1급>▷수급관리처장 노윤희▷재무관리처장 공호민▷농식품사업처장 노태학▷식품산업육성처장 윤미정◎승진<2급>▷회계관리부장 정홍미▷보관관리부장 조원식▷식량지원부장 장호광▷신유통채널사업부장 송미정▷푸드플랜부장 손정호◎전보<상위직위>▷수출전략처장 기운도▷기업육성부장 성국경▷식품외식지원부장 이종근▷산지유통부장 문영호◎전보<관리자>▷농식품유통교육원장 양인규▷대구경북지역본부장 김병석▷홍보실장 김경철▷농임산수출부장 이성복▷유통기획부장 박향섭▷서울경기지역본부 관리비축부장 우수동
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