[인사] 하나은행 ; 국세청
◈하나은행◎전보<부장>▷리테일상품부 강석우▷정보보호부 김배원▷리테일사업부 김영호▷투자상품부 김학년▷글로벌FI사업부 노광국▷경영검사부 노태성▷연금지원부 민오임▷영업지원부 박상진▷기업디지털지원부 박태준▷리테일손님지원부 서윤희▷중소벤처금융부 성현식▷IT기획부 오재철▷제휴투자부 이병용▷디지털마케팅부 이성웅▷디지털채널부 이재형▷외환마케팅부 이정아▷증권대행부 이정훈▷자산관리지원부 이종면▷영업추진지원부 이준규▷수탁영업부 전병우▷신탁부 정대중▷외환사업지원부 정종원▷글로벌사업지원부 정해구▷디지털전략부 정혁▷연금사업부 조영순▷IT정보개발부 차순문▷IT시스템부 최대현▷투자손님지원부 최영권▷마이데이터사업부 함종권▷데이터전략부 홍화진<센터장>▷현대모터금융센터 한기승<지점장>▷평창동PB센터 강원경▷영업부 강인홍▷신사동 구흥모▷방배금융센터 김강일▷반포타운 김경자▷충남대병원 김남희▷신림역 김동석▷구리금융센터 김민범▷연산동 김민정▷천천동 김선종▷성남공단 김성도▷학여울역 김성주▷전주금융센터 김세훈▷월곡동 김시정▷성남중앙 김영일▷주안 김옥연▷개포동 김완호▷석촌역 김정우▷잠실리센츠 김창국▷송이 김태협▷목동금융센터 김학현▷분당시범단지 김향미▷중계동 김현주▷서신동 김현철▷시드니 김형섭▷전주공단 노석만▷청담사거리 류문현▷하노이 민필부▷의정부역 박만영▷거여동 박재환▷망우동 박정선▷무역센터 박정춘▷답십리역 방인환▷인동 백운석▷이매동 서기덕▷구월동 서일선▷영도 양달섭▷대치동 오세원▷인천 오창헌▷영주 우차구▷문래역 유남수▷김포 유충선▷대전법조센터 윤강호▷압구정PB센터 이경구▷범어동 이명직▷갈마동 이병선▷경주 이수권▷선릉역 이승규▷구미4공단 이승완▷구루그람 이영주▷천안중앙 이은준▷부평역 장성훈▷익산 장순덕▷수성동 장원수▷신설동 전기승▷마포역 정재훈▷노량진 정진근▷신탄진 정진수▷경복궁역 조용진▷수원금융센터 조장원▷인천청라 조한규▷서울대입구역 주대성▷광교신도시 최은지▷대덕테크노밸리 최장희▷시흥동 하상국▷송탄 한승봉▷남서울 함진식▷미금역금융센터 홍기인▷서산 겸 서산지원 홍종만
◈국세청◎전보<복수직서기관>▷소득자료관리단 최행용▷권영림▷민강▷박수현<행정사무관>▷차장실 최일암▷혁신정책담당관실 하종면▷빅데이터센터 주재현▷감사담당관실 권우태▷심사1담당관실 이강욱▷국제조세담당관실 고인영▷역외정보담당관실 고당훈▷〃 김기훈▷국제협력담당관실 도예린▷징세과 박일병▷〃 오규철▷법무과 김균열▷세정홍보과 조치상▷〃 함태진▷소비세과 이정훈▷조사기획과 문성호▷조사1과 황민호▷세원정보과 박용관▷대변인실 김현경▷운영지원과 황하늘 김이준 정은지 최장원◇서울지방국세청◎전보<복수직서기관>▷조사1국 조사1과 김주연▷〃 배일규▷조사2국 조사1과 김수섭▷조사3국 조사2과 김정태▷조사4국 조사관리과 신민섭▷조사4국 조사2과 송평근<행정사무관>▷징세관실 허천회▷납세자보호담당관실 오은경▷〃 이경태▷〃 장미선▷첨단탈세방지담당관실 조환준▷〃 홍덕표▷송무1과 박경은▷〃 장윤하▷송무2과 이호길▷조사1국 조사2과 김석우▷〃 유창성▷〃 윤광현▷조사2국 조사1과 조가람▷조사3국 조사1과 이웅진▷조사3국 조사2과 원윤아▷조사4국 조사1과 김덕원▷국제조사관리과 김윤정▷종로세무서 부가가치세과장 권충구▷〃 법인세과장 김미경▷〃 조사과장 윤종상▷남대문세무서 부가소득세과장 김미정▷영등포세무서 체납징세과장 김태선▷구로세무서 소득세과장 이원우▷금천세무서 소득세과장 노병현▷관악세무서 재산법인세과장 양동석▷강남세무서 납세자보호담당관 윤만식▷삼성세무서 체납징세과장 장민근▷〃 재산세2과장 고완병▷〃 납세자보호담당관 민철기▷서초세무서 체납징세과장 김지태▷〃 납세자보호담당관 김을령▷성동세무서 부가세1과장 김상원▷중랑세무서 납세자보호담당관 김미나▷도봉세무서 소득세과장 김소연▷강동세무서 체납징세과장 선봉관▷〃 부가가치세과장 신성철▷〃 납세자보호담당관 심우돈▷송파세무서 납세자보호담당관 김영근▷노원세무서 납세자보호담당관 이서행◇중부지방국세청◎전보<복수직서기관>▷전산관리팀 이창수▷조사1국 조사2과 허양원<행정사무관>▷운영지원과 이봉숙▷법인세과 박주원▷조사1국 국제거래조사과 박광석▷조사3국 조사2과 정태경▷〃 김송주▷안양세무서 재산법인세과장 신범하▷동안양세무서 소득세과장 박옥련▷〃 납세자보호담당관 주은화▷수원세무서 소득세과장 박정민▷동수원세무서 조사과장 문창전▷화성세무서 재산세과장 김정래▷〃 납세자보호담당관 이지숙▷평택세무서 체납징세과장 김수현▷〃 납세자보호담당관 이상우▷성남세무서 재산법인세과장 김민양▷남양주세무서 부가가치세과장 성기원▷〃 납세자보호담당관 홍창규▷구리세무서 부가가치세과장 배병석▷시흥세무서 체납징세과장 이주형▷〃 부가가치세과장 윤영순▷〃 소득세과장 이규완▷〃 조사과장 유재원▷기흥세무서 부가소득세과장 주성태▷원주세무서 조사과장 서용석◎발령<직무대리>▷조사3국 조사2과 장인섭▷안양세무서 부가가치세과장 오성택▷남양주세무서 체납징세과장 이호▷구리세무서 체납징세과장 박인국▷〃 납세자보호담당관 김은정◇인천지방국세청◎전보<행정사무관>▷징세과장 이호▷조사1국 조사3과장 조민호▷부평세무서 체납징세과장 정철화▷〃 재산법인세과장 조인찬▷남동세무서 부가가치세과장 최일환▷김포세무서 체납징세과장 배호기▷의정부세무서 재산법인세과장 김종현▷〃 납세자보호담당관 임창빈▷포천세무서 납세자보호담당관 오민철◎발령<직무대리>▷계양세무서 재산법인세과장 진병환▷연수세무서 재산법인세과장 김윤용▷김포세무서 재산법인세과장 원종호▷〃 납세자보호담당관 박상정▷남부천세무서 체납징세과장 김찬▷〃 부가가치세과장 김진형▷〃 소득세과장 최영수▷포천세무서 부가소득세과장 임양건▷〃 조사과장 김성동▷고양세무서 법인세과장 정국일▷동고양세무서 체납징세과장 박상율▷파주세무서 체납징세과장 강기헌◇대전지방국세청◎전보<복수직서기관>▷예산세무서 당진지서장 최병기<행정사무관>▷전산관리팀장 송지은
◈국세청◎전보<복수직서기관>▷소득자료관리단 최행용▷권영림▷민강▷박수현<행정사무관>▷차장실 최일암▷혁신정책담당관실 하종면▷빅데이터센터 주재현▷감사담당관실 권우태▷심사1담당관실 이강욱▷국제조세담당관실 고인영▷역외정보담당관실 고당훈▷〃 김기훈▷국제협력담당관실 도예린▷징세과 박일병▷〃 오규철▷법무과 김균열▷세정홍보과 조치상▷〃 함태진▷소비세과 이정훈▷조사기획과 문성호▷조사1과 황민호▷세원정보과 박용관▷대변인실 김현경▷운영지원과 황하늘 김이준 정은지 최장원◇서울지방국세청◎전보<복수직서기관>▷조사1국 조사1과 김주연▷〃 배일규▷조사2국 조사1과 김수섭▷조사3국 조사2과 김정태▷조사4국 조사관리과 신민섭▷조사4국 조사2과 송평근<행정사무관>▷징세관실 허천회▷납세자보호담당관실 오은경▷〃 이경태▷〃 장미선▷첨단탈세방지담당관실 조환준▷〃 홍덕표▷송무1과 박경은▷〃 장윤하▷송무2과 이호길▷조사1국 조사2과 김석우▷〃 유창성▷〃 윤광현▷조사2국 조사1과 조가람▷조사3국 조사1과 이웅진▷조사3국 조사2과 원윤아▷조사4국 조사1과 김덕원▷국제조사관리과 김윤정▷종로세무서 부가가치세과장 권충구▷〃 법인세과장 김미경▷〃 조사과장 윤종상▷남대문세무서 부가소득세과장 김미정▷영등포세무서 체납징세과장 김태선▷구로세무서 소득세과장 이원우▷금천세무서 소득세과장 노병현▷관악세무서 재산법인세과장 양동석▷강남세무서 납세자보호담당관 윤만식▷삼성세무서 체납징세과장 장민근▷〃 재산세2과장 고완병▷〃 납세자보호담당관 민철기▷서초세무서 체납징세과장 김지태▷〃 납세자보호담당관 김을령▷성동세무서 부가세1과장 김상원▷중랑세무서 납세자보호담당관 김미나▷도봉세무서 소득세과장 김소연▷강동세무서 체납징세과장 선봉관▷〃 부가가치세과장 신성철▷〃 납세자보호담당관 심우돈▷송파세무서 납세자보호담당관 김영근▷노원세무서 납세자보호담당관 이서행◇중부지방국세청◎전보<복수직서기관>▷전산관리팀 이창수▷조사1국 조사2과 허양원<행정사무관>▷운영지원과 이봉숙▷법인세과 박주원▷조사1국 국제거래조사과 박광석▷조사3국 조사2과 정태경▷〃 김송주▷안양세무서 재산법인세과장 신범하▷동안양세무서 소득세과장 박옥련▷〃 납세자보호담당관 주은화▷수원세무서 소득세과장 박정민▷동수원세무서 조사과장 문창전▷화성세무서 재산세과장 김정래▷〃 납세자보호담당관 이지숙▷평택세무서 체납징세과장 김수현▷〃 납세자보호담당관 이상우▷성남세무서 재산법인세과장 김민양▷남양주세무서 부가가치세과장 성기원▷〃 납세자보호담당관 홍창규▷구리세무서 부가가치세과장 배병석▷시흥세무서 체납징세과장 이주형▷〃 부가가치세과장 윤영순▷〃 소득세과장 이규완▷〃 조사과장 유재원▷기흥세무서 부가소득세과장 주성태▷원주세무서 조사과장 서용석◎발령<직무대리>▷조사3국 조사2과 장인섭▷안양세무서 부가가치세과장 오성택▷남양주세무서 체납징세과장 이호▷구리세무서 체납징세과장 박인국▷〃 납세자보호담당관 김은정◇인천지방국세청◎전보<행정사무관>▷징세과장 이호▷조사1국 조사3과장 조민호▷부평세무서 체납징세과장 정철화▷〃 재산법인세과장 조인찬▷남동세무서 부가가치세과장 최일환▷김포세무서 체납징세과장 배호기▷의정부세무서 재산법인세과장 김종현▷〃 납세자보호담당관 임창빈▷포천세무서 납세자보호담당관 오민철◎발령<직무대리>▷계양세무서 재산법인세과장 진병환▷연수세무서 재산법인세과장 김윤용▷김포세무서 재산법인세과장 원종호▷〃 납세자보호담당관 박상정▷남부천세무서 체납징세과장 김찬▷〃 부가가치세과장 김진형▷〃 소득세과장 최영수▷포천세무서 부가소득세과장 임양건▷〃 조사과장 김성동▷고양세무서 법인세과장 정국일▷동고양세무서 체납징세과장 박상율▷파주세무서 체납징세과장 강기헌◇대전지방국세청◎전보<복수직서기관>▷예산세무서 당진지서장 최병기<행정사무관>▷전산관리팀장 송지은
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