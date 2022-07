-THE i4의 '프렌드 오브 더 브랜드' -빈지노와 에픽하이,씨엘 등 참여 -i 대기자 및 뉴스 정기 구독자 혜택 제공 BMW코리아가 오는 7월22일 부산 해운대구 영화의전당 야외광장에서 뮤직 페스티벌 'i 더 얼티메이트(i, THE ULTIMATE)'를 진행한다고 8일 밝혔다. 이번 행사는 BMW 프리미엄 전동화 브랜드 'i'의 역동적이고 미래지향적인 방향성을 선보이고 소비자들에게 브랜드 핵심 가치인 '즐거움(JOY)'을 전달하기 위해 기획됐다. 관람 티켓의 경우 먼저 8일 오후 1시부터 BMW i 대기 소비자 및 BMW 밴티지 회원, 그리고 BMW i 뉴스 정기 구독자를 대상으로 VIP 500석에 한하여 예매를 시작한다. 특히 iX, i4 등 BMW i 제품 대기자에게는 현장 확인을 거쳐 관람권을 무료로 제공한다. 이를 통해 기존 오너뿐만 아니라 계약 후 출고를 기다리고 있는 예비 소비자에게도 BMW만의 차별화된 혜택과 경험을 제공한다는 방침이다. BMW 밴티지 회원 및 BMW i 뉴스 정기 구독자는 50% 할인 혜택이 주어진다. 이후 일반을 대상으로 한 1차 예매는 7월11일 오후 2시부터, 2차 예매는 7월13일 오후 2시부터 진행된다. 예매는 네이버 예약을 통해 진행되며 예매 링크는 BMW 공식 채널(홈페이지, 유튜브, 인스타그램, 페이스북)에서 확인 가능하다. 이번 뮤직 페스티벌에는 국내 정상급 래퍼이자 브랜드 최초 순수전기 그란 쿠페 THE i4의 '프렌드 오브 더 브랜드'로 활동하고 있는 빈지노가 참여한다. 이와 함께 에픽하이, DPR LIVE, 씨엘(CL) 등 정상급 아티스트들이 참여해 부산에서 눈을 뗄 수 없는 무대를 선사할 예정이다. 축제 분위기를 뜨겁게 달굴 다양한 부대 행사도 준비된다. 메인 콘서트에 앞서 비트 메이커 라이언클래드(LIONCLAD)와 DJ 테즈(DJ TEZZ)가 참여하는 'DJ BMW' 공연이 펼쳐진다. 또 식음료 부스를 운영하고 참여형 SNS 이벤트를 진행하는 등 다채로운 즐거움을 제공할 계획이다. 이와 함께 공연 무대에는 BMW 순수전기 플래그십 iX와 다재다능한 SAV iX3, 감각적인 디자인과 스포티한 주행성능이 돋보이는 i4 등 BMW 순수전기 라인업이 전시돼 보는 재미를 더할 예정이다. BMW 코리아는 공식 유튜브 채널을 통해 콘서트를 생중계해 현장 공연에 직접 참여하지 못한 소비자들에게도 즐거움을 전달할 예정이다. 한편, BMW 코리아는 미니, BMW 모토라드와 함께 7월15일 개막하는 '2022 부산국제모터쇼'에 수입차 브랜드 중 유일하게 참가한다. 이 자리에서 다양한 전기화 제품을 선보이며 미래 모빌리티에 대한 다각적인 접근법과 리더십을 제시할 예정이다.김성환 기자 swkim@autotimes.co.kr▶ 람보르기니 우라칸 테크니카를 빛낼 세 가지 특징은?▶ [포토]전천후 슈퍼카, 람보르기니 우라칸 테크니카▶ 짚 그랜드 체로키L, 가성비로 레인지로버 압도