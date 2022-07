대우조선 하청 노조 장기파업에 '노노갈등'…충돌 우려

취업 플랫폼 잡코리아는 서울 서초구 소재 본사가 스마트오피스로 탈바꿈했다고 11일 밝혔다.정보기술(IT) 플랫폼 기업을 표방하는 잡코리아는 앞서 지난해 강남구에 IT 인력을 위한 ‘D&T(데이터&테크) 센터’ 스마트오피스 오픈에 이어 이번에 경영관리·플랫폼사업본부 등이 위치한 서초 본사까지 공사를 완료, 전사 스마트워크 체제를 구축했다.서초 스마트오피스는 부서별 업무 특성에 맞춰 공간을 구성하고 좌석을 배치했다. 아울러 임직원이 보다 자유롭게 소통할 수 있는 협업 공간을 확대하고 사내 카페 등 휴게 공간을 확충했다. 공용 PC 환경 조성을 비롯해 가상 데스크톱 인프라(VDI) 및 화상회의 시스템 도입을 통해 업무 효율성과 자율성을 끌어올린 게 포인트다.앞서 오픈한 강남 D&T센터 스마트오피스에는 기술본부와 데이터AI본부가 입주했다. 개발자들이 유기적으로 소통하고 협력해 업무 효율을 극대화하도록 설계했으며 자율좌석제를 도입해 업무 특성에 맞춰 각자 원하는 좌석을 선택할 수 있게 했다.강남에 이어 서초 본사까지 스마트워크 체제를 갖춰 IT 기반 업무 인프라 구축은 물론 내부 소통과 협업 확대, 업무 환경 개선에 따른 임직원 만족도 향상, 인재 영입 경쟁력 확보 등 전사 차원에서 시너지를 낼 것으로 회사 측은 기대했다.잡코리아 관계자는 “잡코리아는 인공지능(AI) 기반의 종합 커리어 플랫폼으로 거듭나기 위해 IT 역량 강화, 기업문화 혁신 등 전사 차원에서 역량 강화에 집중하고 있다”면서 “업계 최대 구직자와 구인기업 데이터를 보유한 잡코리아와 알바몬은 토털 라이프사이클 매니지먼트 서비스로 구직 기회 제공은 물론 커리어 향상