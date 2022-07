[고침] 지방("문체부 산하 골프장, 시의원·경찰관에 부킹…)

문체부 산하 골프장, 시의원·경찰관 등에 부킹 편의…경찰 수사의혹 수사 경찰관 "수사 무마·부당 인사" 주장하며 지휘부 검찰에 고소경기 광주시에 있는 뉴서울컨트리클럽의 전임 대표와 직원들이 당시 시의원과 전·현직 경찰관 등에게 예약 편의를 제공한 혐의로 경찰 조사를 받고 있다.뉴서울컨트리클럽은 문화체육관광부의 산하기관으로, 문화예술진흥기금 조성을 목적으로 운영되는 회원제 골프장이다.경기 광주경찰서는 골프장 전임 대표 A씨와 직원 9명 등 10명을 청탁금지법 위반 등 혐의로 수사하고 있다고 6일 밝혔다.A씨 등은 2019년부터 지난해까지 1천700여 차례에 걸쳐 특정 이용객들에게 골프장 예약 편의를 제공한 혐의를 받고 있다.예약 편의를 받은 이들 중에는 당시 광주시의회 B 의원과 전·현직 경찰관 등도 포함돼 있었던 것으로 파악됐다.B 전 광주시의원의 경우 산하 공무원을 통해 해당 골프장 직원에게 예약 편의를 요청하기도 했던 것으로 경찰은 보고 있다.문체부는 지난해 자체 감사를 통해 이 같은 위법 사항을 파악하고 같은 해 12월 경찰에 수사 의뢰를 한 것으로 전해졌다.A씨 등은 경찰 조사에서 "예약 편의를 봐줬던 것은 사실이나, 판촉 등을 위한 것이었으며 대가성을 바라고 한 것은 아니다"라고 진술했다.경찰은 추가 조사를 통해 A씨 등으로부터 예약 편의를 받은 이들에 대한 혐의도 들여다볼 방침이다.한편 앞서 해당 의혹 수사에 참여했던 C 경사는 "경찰 윗선에서 공무원 등에 대한 수사를 고의로 지연시키려고 했다"고 주장했다.그는 또 "(내가) 이에 이의를 제기하자 (윗선에서) '인사 고충을 써서 내라'고 지시한 뒤 파출소로 발령을 냈다"고 주장했다.검찰은 최근 C 경사로부터 수사 무마 의혹과 부적절한 인사 조치 관련해 경기 광주경찰서 수사 지휘부를 수사해달라는 내용의 고소장을 접수해 관련 조사를 이어가고 있다.경찰에서도 이와 별개로 해당 의혹과 관련해 감찰을 진행하고 있다.경기 광주경찰서 측은 "해당 수사를 지연시키거나 무마하려고 했다는 주장은 사실무근"이라며 "C 경사의 요청에 따라 인사 발령 조처한 것"이라고 주장했다./연합뉴스