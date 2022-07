부산교육청, 장애학생 대학생활 체험 프로그램 운영

Back in 2013, Hong Kong painted itself as the uncontested leader in Asia’s art scene - over Singapore, Shanghai, and Tokyo. Art Basel, the international fair that connects collectors, galleries, and artists, chose the special administrative region as its platform to the region.There were three main reasons behind the selection. Hong Kong is close to the wealth in mainland China, both culturally and geographically. It also boasts a preferable tax rate, sometimes even duty-free, on trades of fine art pieces. Hong Kong also housed global investment banks’ Asia headquarters and enjoyed a robust tourism industry.Since then, Art Basel Hong Kong grew to become a 3 trillion won ($2.3 billion) business in 2016.But its heyday was cut short in 2019 with rising tension between Hong Kong and Beijing. A series of pro-democracy protests broke out on March 15 in response to a change in the Extradition Law. Foreign art galleries began to look for other locations in Asia, due to worsening political uncertainty and security. 홍콩이 싱가포르, 중국 상하이, 일본 도쿄 등을 누르고 아시아 미술 시장의 중심지로 떠오른 것은 2013년이었다. 세계 최정상 아트페어 중 하나인 아트바젤이 아시아 진출의 교두보로 홍콩을 선택한 것이 결정적 계기가 됐다.홍콩이 선택된 데는 크게 세 가지 이유가 있었다. 우선 홍콩은 문화적으로나 지리적으로 중국 본토의 ‘큰손’들과 가까웠다. 그리고 미술품 거래세율이 어떤 경우에는 아예 면세일 정도로 대단히 낮았다. 마지막으로 홍콩은 주요 글로벌 투자은행의 아시아 본부가 있어 금융 인프라가 좋은 데다 관광자원을 갖춘 것도 이유였다.이후로 아트바젤 홍콩은 쑥쑥 성장해 2016년엔 3조원 시장으로 커졌다.하지만 2019년 중국과 홍콩의 정치적 긴장 관계가 고조되면서 홍콩의 전성시대는 꺾이기 시작했다.