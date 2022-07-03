[인사] 국민은행 ; 건설공제조합 ; 중앙일보
◈국민은행◎승진<지역본부장>▷동부6(창동) 박윤식<부장>▷스마트영업2부 권희삼▷기술금융부 오영수<지점장>▷구리종합금융센터 김광일▷인천공항신도시지점 김영균 ▷망원동지점 백현숙▷원곡동지점 신미나▷반포중앙종합금융센터 안정아▷진천지점 조현일▷매탄디지털시티지점 한성수<부점장 대우>▷자본시장그룹(국외자본시장 Unit) 김동석 ◎전보<부장>▷스마트영업1부 이영주<지점장>▷상도동지점 신광철 ▷반포역지점 안호현▷신촌지점 최원영<부점장 대우>▷대구·경북지역그룹(소속) 권영두▷강남지역그룹(소속) 박경하▷동부지역그룹(소속) 신혜원▷글로벌사업그룹(소속) 정상석▷강남지역그룹(소속) 지헌상▷남부·경기중앙지역그룹(소속) 최현봉◎승진<부장>▷과학기기사업본부 기술지원그룹 기술지원팀 민성욱▷과학기기사업본부 고객사업그룹 김동현(서부영업팀) 김환석(남부영업팀) 전이준(북부영업팀) 황순재(대전사무소)
◈건설공제조합▷중앙지점장 이금환▷종로지점장(직무대리) 구행근▷동대문지점장 김용진▷여의도지점장 권상철▷삼성지점장 김창균▷안양지점장 강동호▷의정부지점장 공준식▷부천지점장 조태봉▷안산지점장 김용석▷일산지점장 송명기▷원주지점장 홍종민▷내포지점장 정기수▷천안지점장 송득현▷전주지점장 윤우중▷광주전남지역본부장 김석호▷대구경북지역본부장 이장희▷부산지점장 정병호▷울산지점장 이재광▷진주지점장 이종원▷강남보상센터장 김태원▷중부보상센터장 최재윤▷영남보상센터장 박성호
◈중앙일보<편집국>▷기획취재국장 고대훈▷기획취재1담당 조강수▷기획취재2담당 고성표▷정책디렉터 김승현▷외교안보팀장 이철재▷사회2팀장 임장혁▷내셔널팀장 김방현▷문화팀장 정현목▷국제경제선임기자 강남규<신문제작총괄>▷콘텐트제작에디터 이지영(겸 논설위원)▷논설위원 문병주▷콘텐트제작에디터 백민정<광고사업본부>▷광고기획국장 염태정◇중앙일보S▷중앙아카데미원장 최익재▷J포럼 사무국장 배현정(겸 선데이국 선임기자)▷선데이사업담당 김진경(겸 선데이광고팀장)▷시사지&헬스사업담당 신보현(겸 매거진광고팀장)◇JTBC▷행정팀장 김상연◇SLL▷미주법인장 서성인(겸 경영지원실장)▷비즈니스솔루션팀장 정희헌◇러너블▷제휴영업팀장 윤영석
◈건설공제조합▷중앙지점장 이금환▷종로지점장(직무대리) 구행근▷동대문지점장 김용진▷여의도지점장 권상철▷삼성지점장 김창균▷안양지점장 강동호▷의정부지점장 공준식▷부천지점장 조태봉▷안산지점장 김용석▷일산지점장 송명기▷원주지점장 홍종민▷내포지점장 정기수▷천안지점장 송득현▷전주지점장 윤우중▷광주전남지역본부장 김석호▷대구경북지역본부장 이장희▷부산지점장 정병호▷울산지점장 이재광▷진주지점장 이종원▷강남보상센터장 김태원▷중부보상센터장 최재윤▷영남보상센터장 박성호
◈중앙일보<편집국>▷기획취재국장 고대훈▷기획취재1담당 조강수▷기획취재2담당 고성표▷정책디렉터 김승현▷외교안보팀장 이철재▷사회2팀장 임장혁▷내셔널팀장 김방현▷문화팀장 정현목▷국제경제선임기자 강남규<신문제작총괄>▷콘텐트제작에디터 이지영(겸 논설위원)▷논설위원 문병주▷콘텐트제작에디터 백민정<광고사업본부>▷광고기획국장 염태정◇중앙일보S▷중앙아카데미원장 최익재▷J포럼 사무국장 배현정(겸 선데이국 선임기자)▷선데이사업담당 김진경(겸 선데이광고팀장)▷시사지&헬스사업담당 신보현(겸 매거진광고팀장)◇JTBC▷행정팀장 김상연◇SLL▷미주법인장 서성인(겸 경영지원실장)▷비즈니스솔루션팀장 정희헌◇러너블▷제휴영업팀장 윤영석
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