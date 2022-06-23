◈국세청◎승진<서기관>▷국세청 혁신정책담당관실 김광대▷국세청 감사담당관실 김시형▷국세청 심사1담당관실 임식용▷국세청 역외정보담당관실 김정태▷국세청 상호합의담당관실 성혜진▷국세청 법규과 강삼원▷국세청 소비세과 서승희▷국세청 부동산납세과 위찬필▷국세청 조사기획과 이태연▷국세청 국제조사과 전일수▷국세청 대변인실 송평근▷서울지방국세청 감사관실 김동근▷서울지방국세청 조사2국 조사1과 최행용▷서울지방국세청 조사4국 조사관리과 임정일▷서울지방국세청 국제조사관리과 배일규▷중부지방국세청 조사3국 조사관리과 김영기▷중부지방국세청 운영지원과 허양원▷인천지방국세청 부가가치세과장 서기열▷대전지방국세청 운영지원과장 김종일▷광주지방국세청 조사1국 조사관리과장 정장호▷대구지방국세청 조사1국 조사관리과장 최원수▷부산지방국세청 부가가치세과 조성용▷부산지방국세청 운영지원과 신관호◎승진<기술서기관>▷국세청 정보화기획담당관실 우연희
◈중소벤처기업진흥공단◎전보<부서장>▷비서실장 조승민▷감사실장 박선준▷인재경영실장 반정식▷리스크준법실장 박미정▷성과관리실장 이기원▷사회가치실장 정지창▷정보관리실장 박종효▷기업금융처장 조우주▷구조혁신처장 구현수▷온라인수출처장 임지현▷기업인력연수처장 조한교▷부산경남연수원장 시호문▷충청연수원장 박태인▷수도권경영지원처장 박은숙▷서울동남부지부장 이창섭▷경기지역본부장 이병철▷경기동부지부장 박창기▷경기남부지부장 이성천▷경기북부지부장 유권호▷강원지역본부장 모혜란▷충북지역본부장 정장식▷대구지역본부장 김성규▷경북지역본부장 이부희▷경북동부지부장 심민수▷울산지역본부장 이준호▷경남지역본부장 이미자▷경남서부지부장 박효철▷수출마케팅사업처장 정동호
◈공항철도◎신규 보임<본부장>▷영업본부장 김성필▷수송본부장 김경순<실장·단장>▷감사실장 전병준▷미래사업단장 이종훈
◈코리안리재보험◎승진▷상무대우 홍석표
◈중소벤처기업진흥공단◎전보<부서장>▷비서실장 조승민▷감사실장 박선준▷인재경영실장 반정식▷리스크준법실장 박미정▷성과관리실장 이기원▷사회가치실장 정지창▷정보관리실장 박종효▷기업금융처장 조우주▷구조혁신처장 구현수▷온라인수출처장 임지현▷기업인력연수처장 조한교▷부산경남연수원장 시호문▷충청연수원장 박태인▷수도권경영지원처장 박은숙▷서울동남부지부장 이창섭▷경기지역본부장 이병철▷경기동부지부장 박창기▷경기남부지부장 이성천▷경기북부지부장 유권호▷강원지역본부장 모혜란▷충북지역본부장 정장식▷대구지역본부장 김성규▷경북지역본부장 이부희▷경북동부지부장 심민수▷울산지역본부장 이준호▷경남지역본부장 이미자▷경남서부지부장 박효철▷수출마케팅사업처장 정동호
◈공항철도◎신규 보임<본부장>▷영업본부장 김성필▷수송본부장 김경순<실장·단장>▷감사실장 전병준▷미래사업단장 이종훈
◈코리안리재보험◎승진▷상무대우 홍석표
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