서울대는 영국의 세계대학평가기관 'THE'(Times Higher Education)가 주최하는 '2022 THE 어워즈 아시아'(THE Awards Asia 2022)에서 '올해의 직장'(Workplace of the Year)으로 선정됐다고 7일 밝혔다.THE는 2019년부터 매년 아시아 대학을 대상으로 대학 운영 관련 10개 부문을 심사해 각 부문 최우수 대학을 선정, 상패를 수여하고 있다.올해는 아시아 22개국 500여 대학이 심사 대상에 올랐다.서울대는 20∼30대 직원 15명이 참여하는 'SNU 주니어보드'를 구성해 다양한 대학 문제에 대한 해결책을 듣고 직원 간 소통을 활성화한 점을 높이 평가받았다고 전했다./연합뉴스