DB손보, 탈북민 정착 돕자…정보통신 교육·PC 지원

미래한반도여성협회에 연간 1만대 노후 IT 장부 기부DB손해보험은 손해보험업계 최초로 북한 이탈 주민의 안정적인 정착을 위해 정보통신 교육과 컴퓨터(PC) 지원을 하기로 했다고 2일 밝혔다.DB손해보험은 북한 이탈 주민 교육을 지원하는 미래한반도여성협회와 북한 이탈 주민을 위한 정보통신기술(ICT) 교육 및 PC 지원 협약을 하고 연간 1만대 규모의 노후 정보통신(IT) 장비를 기부하기로 했다.이에 따라 DB손해보험의 전국 권역별 거점에서 전달된 노후 IT 장비들은 북한 이탈 주민을 채용한 정비업체를 거쳐 감정 평가를 한 뒤 최종 기부 규모가 확정된다.이 과정에서 재활용되는 PC는 미래한반도여성협회의 ICT 센터 교육에 사용되고 매각되는 IT 물품은 현금 가치로 환산해 취약계층의 복지 지원 등에 쓰이게 된다./연합뉴스