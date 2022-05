인터뷰 - 오종 유타대 아시아캠퍼스 교수

오종 유타대 아시아캠퍼스 정보시스템학과 교수(오른쪽)와 학생들이 교정에서 모임을 갖고 있다. 유타대 제공

인천 송도에 있는 유타대 아시아캠퍼스는 올해 가을학기부터 4차 산업혁명과 빅데이터 기술을 견인하는 전문가 양성 과정인 ‘정보시스템학 전공’을 개설한다. 디지털 경제의 확산으로 많은 정보와 데이터가 생산되는 빅데이터 환경이 찾아왔기 때문이다. 이 대학 오종 정보시스템학 교수(말레이시아계 미국인·55)로부터 정보시스템 학문의 중요성을 들어봤다.쿠팡 배달 앱처럼 우리 생활과 밀접한 프로그램을 다루며, 빅데이터·인공지능(AI) 등 최신 정보기술(IT)의 중추적인 역할을 담당하는 학문이다. 조직이 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에 적응하는 데 필요한 도구를 제공한다. 학생들은 IT 보안, 소프트웨어 및 시스템 구축, 제품 및 프로세스 관리, 비즈니스 지능 분석 등 수요가 많은 다양한 영역을 집중해서 배운다.미국 유타주에서 정보시스템학을 전공한 졸업생들은 평균 92%의 취업률과 6만 3500달러의 초봉을 받는다. 석사 졸업생들은 95%의 취업률과 평균 7만 9000달러의 초봉을 받는 것으로 알려졌다. 정보시스템학 졸업생은 일반적으로 IT 프로젝트 관리자, 데이터 분석가, IT 보안 분석가, 네트워크 및 시스템 관리자, 데이터베이스 관리자, 웹 개발자로 고용된다. 유타대 정보시스템학 졸업생들은 마이크로소프트, 구글과 같은 대기업부터 중소기업까지 다양한 회사에 취업하고 있다.유타대 아시아캠퍼스에서는 4년 동안 정보시스템학을 배울 수 있다. 한국에서 3년, 유타대 본교에서 1년을 공부하고 졸업한다. 졸업 후 3년 동안 미국에서 일할 기회가 부여된다. 5년 만에 석사 학위까지 취득할 수 있는 학·석사 연계 과정도 제공한다. 유타대 아시아캠퍼스는 올해 가을학기부터 회계학 전공도 설치한다. 회계학 전공은 전체 미국 대학교 회계학 프로그램 가운데 25위 안에 들 정도로 높은 수준인 것으로 알려졌다.인천=강준완 기자 jeffkang@hankyung.com