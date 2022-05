서울교육감 후보들 '기초학력 강화·돌봄 확대' 한목소리

고교 정책에선 이견…"학점제로 다양성 확보" vs "자사고 유지"6·1 전국동시지방선거가 일주일 앞으로 다가오면서 '교육 소통령'으로 불리는 교육감 선거에도 관심을 쏟아야 한다는 지적이 나온다.서울의 경우 후보 단일화를 둘러싼 마찰과 막말 논란 등으로 '진흙탕 싸움'이 됐다는 비판이 나오자 각 후보는 자신의 정책 공약을 알리는 데도 힘쓰고 있다.◇ "고교학점제로 다양성 확보" vs "자사고 유지"25일 교육계에 따르면 선거 때마다 쟁점이 되는 고교학점제와 외고·국제고·자사고의 일반고 전환 문제에 대해서는 후보자의 성향별로 찬반이 뚜렷하다.현직 교육감인 진보 성향의 조희연 후보는 고교학점제가 다양한 교과로 학생들의 진로 찾기에 도움이 된다며 찬성론을 펼치고 있다.조희연 후보는 또 '다양성이 꽃피는 수평적 고교 체제'를 내세워 자사고 지정을 취소했고 이에 불복하는 학교들과 소송전을 벌이기도 했다.이에 비해 보수 후보들은 자사고 폐지를 실패한 정책으로 규정한다.조영달 후보는 자사고 폐지는 '하향 평준화 정책'이라고 지적하고 있으며, 박선영 후보와 조전혁 후보도 외고·자사고를 유지해야 한다는 입장이다.고교학점제에 대해서도 조전혁, 박선영 후보는 학교 공간과 교사 등 현실적인 여건이 뒷받침되지 않는다는 점을, 조영달 후보는 학교별 개설 과목의 격차가 심하다는 점을 들어 중단해야 한다는 입장이다.◇ "기초학력 강화" vs "공교육 질 높여야"'기초학력 저하' 역시 교육감 선거에서 중요한 쟁점이다.보수 후보들은 진보 교육감 8년 동안 학생들의 기초학력이 저하된 만큼 평가 강화 등으로 이를 끌어올려야 한다고 주장하고 있고, 진보 후보는 학생 맞춤형 교육을 강화해 공교육의 질을 더 높일 수 있다고 주장한다.조희연 후보는 연일 '공교육의 질'을 강조하고 나섰다.서울형 기초학력보장제를 시행해 학교가 '느린 학습자' 지원팀을 확대하도록 하고, 학습·심리·복지 통합지원을 강화하겠다는 것이다.경기-인천교육감 진보 후보들과 정책연대를 통해 영어·수학 공교육 전환, 공교육의 일대일 맞춤형 학습 코칭 역량 향상, 실시간 국제 공동수업도 약속했다.조전혁·박선영·조영달 후보는 사교육비 급증, 공교육 실패의 책임을 조희연 교육감 8년에 물어야 한다면서 각자 자신이 기초학력 강화 적임자라고 나서고 있다.조전혁 후보와 박선영 후보는 인공지능(AI)이나 에듀테크 기술을 활용해 학생들의 학력을 진단하고 기초학력 문제를 해결하겠다는 공약을 내놨다.조영달 후보 역시 학력평가를 정례화하고, 학부모가 원하는 교육을 방과후 전문학교 형태로 운영해 사교육 의존도를 낮추겠다는 입장이다.이들은 모두 학력격차 해소를 위해 '진단'이 먼저임을 강조하고 있다.다만, 세부적으로는 기존의 일제고사 형식이 아니라 AI 등을 활용한 새로운 방식을 도입할 의사가 있음을 시사했다.◇ "돌봄 서비스 강화"…진보·보수 한목소리돌봄 등 교육 복지를 확대해야 한다는 점에는 후보들 모두 공감하고 있다.조희연 후보는 3선 출마 직전 마지막으로 서울시교육청에서 결재한 정책이 초등 돌봄 시간 연장이었다는 점을 강조하고 있다.서울시교육청은 대부분 오후 5시까지인 초등 돌봄교실을 올해 7월부터 오후 7시까지로 연장하고, 내년 3월부터는 오후 8시까지로 확대하기로 했다.조전혁 후보는 경기·인천지역과 연합해 임기 안에 1조원 규모의 수도권 돌봄 펀드를 조성하겠다는 공약을 내놨다.다만, 학교가 계속 돌봄 장소를 제공하되 교사가 아니라 지자체와 시민사회단체, 종교단체 등 돌봄에 전념할 수 있는 인력을 투입하겠다는 입장이다.박선영 후보는 학교 돌봄과 방과후 학교 업무를 관리하는 돌봄교육공사를 만들어 돌봄 문제를 전면 개선하겠다고 공약했다.조영달 후보 역시 '토탈 에듀케어'를 표방하며 교육이 돌봄 기능까지 포괄해야 한다는 입장이다./연합뉴스