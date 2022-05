"제왕절개 분만, 신생아의 식품 알레르기 발생률과 무관"

제왕절개 분만은 태어난 아기의 식품 알레르기 위험과 무관하다는 연구 결과가 나왔다.호주 머독 아동연구소(Murdoch Children's Research Institute)의 레이첼 피터스 교수 연구팀이 2천여 명의 신생아 자료를 분석한 결과 이 같은 사실이 밝혀졌다고 헬스데이 뉴스(HealthDay News)가 24일 보도했다.이 신생아 중 30%는 제왕절개 분만으로 출생했다.이 아기들의 생후 1년 때 식품 알레르기 발생률은 제왕절개로 태어난 아기가 12.7%, 질 분만으로 태어난 아기가 13.2%로 밝혀졌다.제왕절개 분만을 진통이 시작되기 전에 했든 후에 했든 식품 알레르기 발생률에는 차이가 없었다.또 응급 제왕절개 분만이든 선택적 제왕절개 분만이든 역시 차이가 없었다.제왕절개로 태어난 아기는 출산 때 모체의 질(vagina)에 서식하는 박테리아에 노출되지 않기 때문에 나중에 식품 알레르기 위험이 커질 수 있는 것으로 알려져 있다.출산 때 모체의 산도를 통과하면서 질 박테리아에 노출되는 것이 신생아의 장 내 미생물 집단의 구성과 면역체계 발달에 영향을 미치기 때문이라는 것이다.제왕절개로 출생한 신생아는 모체의 산도를 거치지는 않지만, 이것이 나중에 식품 알레르기 위험에는 영향을 미치지 않는다는 사실을 이 연구 결과는 보여주고 있다고 연구팀은 설명했다.이는 의사가 제왕절개 분만의 '득과 실'을 평가하고 제왕절개 분만을 원하는 임신 여성을 안심시키는 데 도움이 될 것으로 보인다.이 연구 결과는 미국 알레르기·천식·면역 학회(American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology) 학술지 '알레르기·임상 면역학 저널'(Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice) 최신호에 발표됐다./연합뉴스