가천대학교, 국제인사관리협회에서 '교과과정 인증' 받아

가천대학교 김문중 교수의 ‘인적자원관리’ 강의 장면. 가천대는 최근 국제인사관리협회(SHRM) 교육과정 인증을 받아 인사 교육 커리큘럼 우수성 및 적합성을 인정받았다고 17일 밝혔다.가천대학교 제공가천대학교 경영학부가 최근 국제인사관리협회(Society of Human Resource Management. SHRM)로부터 교과과정 인증(SHRM Aligned Academic Program)을 받았다고 17일 밝혔다.국제인사관리협회는 1948년 창립된 전세계 인사 담당자 및 연구자들의 커뮤니티로서 약 30만명의 회원을 보유한 세계 최대의 인사관리 협회다.국제인사관리협회는 매년 자체 연구를 통해 인사 전문가들이 갖춰야 할 역량모델 (Body of Applied Skill and Knowledge)을 제시하고, 이를 토대로 인사 전문가 자격증(SHRM-CP, SCP)제도와 국제인사관리협회의 역량모델에 부합하는 교육기관 대상 인증제도를 운영하고 있다.가천대 경영학부는 이번 인증으로 인사 전문가 자격증 취득을 위한 교육과 재인증을 위한 교육을 제공할 수 있게 됐다.한편 가천대 경영학부는 앞으로 국제인사관리협회와의 파트너십을 더욱 강화해 인사 조직 교육 커리큘럼을 글로벌 수준으로 성장시키고 많은 학생들이 인사 분야에 진출할 수 있도록 프로그램을 기획해 지원할 계획이다.김문중 경영대학 학장은 “최근 인재를 중요시하는 산업트렌드에 맞춰 많은 학생들이 인사관리나 교육연수 분야에 진출을 희망하고 있다”며 “이번 국제인사관리협회의 인증은 가천대 교과과정이 국제적 기준에 비추어도 손색이 없다는 것을 인정받은 것으로 인사관리, 교육연수 분야로 진출을 원하는 학생뿐만 아니라 경력개발 기회를 원하는 직장인들을 대상으로 수준 높은 교육 프로그램을 개발, 제공하겠다”고 말했다.사진설명 : 가천대학교 김문중 교수(경영대학장)의 ‘인적자원관리’ 강의 장면. 가천대는 최근 국제인사관리협회(SHRM) 교육과정 인증을 받아 인사 교육 커리큘럼 우수성 및 적합성을 인정받았다.