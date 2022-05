실종 치매환자찾기·우울증 극복·자원봉사 활동앱 세계디자인상

전시 감상 기록앱까지 UNIST 개발 4종 'iF 디자인 어워드' 본상울산과학기술원(UNIST)은 디자인학과 김황·이승호 교수팀이 개발한 스마트폰 앱 4종이 세계적인 디자인상인 'iF 디자인 어워드 2022'서 본상을 받았다고 16일 밝혔다.수상작은 실종된 치매 환자를 손쉽게 찾을 수 있는 '파인디'(Findie), 고민이 비슷한 우울증 환자를 모아 상담 효과를 높이는 '다들'(DADLE), 더 많은 사람이 자원봉사에 나서도록 돕는 '볼룬'(Volluun), 전시장에서 다른 사람들과 소통할 수 있는 '모이'(Moee)다.파인디는 치매 환자와 주변 이웃의 스마트폰에 설치해 사용하며, 환자가 실종되면 예상 위치를 주변 이웃에게 바로 알려 더 빨리 발견되도록 돕는다.이때 환자의 예상 위치는 사용자가 입력해둔 장소와 평소 동선 등을 수집해 머신 러닝(machine learning)한 결과로 추출된다.다들은 익명이 보장되는 그룹 상담을 통해 우울증 극복을 돕는다.설문지 작성을 거쳐 인공지능이 가장 적합한 상담사를 골라 주고, 유사한 어려움을 겪는 사람들이 단체로 상담을 하도록 설계돼 서로에 대해 더 잘 공감할 수 있도록 했다.볼룬은 각자에게 꼭 맞는 자원봉사 활동을 찾고, 활동을 기록하는 플랫폼이다.관심 영역을 설정해 두면 관련 자원봉사 기회가 있을 때 알림을 받을 수 있고, 활동한 이력은 본인의 가상 공간을 꾸미는 아이템이 된다.모이는 지난해 '레드닷 디자인 어워드 2021'에 이어 또다시 상을 받았다.사용자가 전시 작품 앞에 서서 자신의 감상을 기록하고, 다른 사람의 감상을 볼 수 있다.이들 프로젝트를 지도한 김황 교수는 "디자인 방법론과 창조적인 과정을 통해 디지털 혁신을 만들어 내는 것이 목표"라며 "이번 iF 수상작도 그런 맥락에 닿아 있다"고 말했다./연합뉴스