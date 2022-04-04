◈한국경제TV◎전보<임원>▷㈜한경아르떼TV 대표 오연근▷기획콘텐츠국장 상무이사 강성진<국장>▷경영기획실장 강기수▷콘텐츠기획위원 한순상<부국장>▷뉴스콘텐츠국 증권부장 최진욱▷뉴스콘텐츠국 산업부장 이성경▷마케팅국 광고마케팅1부장 박병연<부장>▷뉴스콘텐츠국 디지털뉴스 유은길▷정보서비스국 와우넷1 유종민▷정보서비스국 디지털사업 박정윤▷마케팅국 광고마케팅2 박준식◎승진<국장>▷뉴스콘텐츠국 안재석▷정보서비스국 장인석▷마케팅국 이봉익<부장>▷뉴스콘텐츠국 IT·바이오부 이준호▷뉴스콘텐츠국 유통산업부 조현석▷정보서비스국 와우넷2부 오준석▷기획콘텐츠국 방송기술부 직무대행 김윤호▷㈜한경아르떼TV 제작부 이용익<팀장>▷기획콘텐츠국 디지털콘텐츠팀 김익배▷정보서비스국 디지털사업부 블록체인팀 박성진▷㈜한경아르떼TV 채널마케팅팀 송영규
◈진스랩▷대표 장평주
◈굿모닝경제▷편집국장 이근형
◈NH투자증권◎선임▷부장 패밀리오피스지원부 김휘곤▷Syndication1부 신웅조
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◈굿모닝경제▷편집국장 이근형
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