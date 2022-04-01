◈셀트리2온그룹◇셀트리온<부사장>▷관리부문장 신민철<상무>▷2공장 DS생산담당장 최병욱▷국내개발담당장 이태운▷데이터관리센터장 이영철▷홍보담당장 김범성▷조직문화실장 전호성▷생명공학연구본부장 조종문▷바이오메트릭스센터장 장일성▷품질보증본부장 장지미<이사>▷2공장 QC담당장 신선미▷설비엔지니어링담당장 류성훈▷1공장 DS생산담당장 이응섭▷구매담당장 강성환▷정보보호담당장 김상욱▷지식재산담당장 박귀수▷재무회계담당장 최세호◇셀트리온제약<상무>▷품질본부장 최덕규▷바이오영업본부장 양지석◇셀트리온헬스케어<이사>▷유럽본부장 하태훈▷재무담당장 이경범
◈일동제약그룹◇일동제약▷사장 서진식 최성구▷전무 김원랑▷상무 김선영 윤홍철 이정환◇일동홀딩스▷상무 박정남 하재상◇일동이커머스▷전무 한정수◇일동바이오사이언스▷상무 반오현◇유니기획▷상무 인호찬
◈에쓰오일▷상무 차원기(법무/컴플라이언스 부본부장)
◈하나투어◎승진<사장>▷대표 육경건<전무>▷공급본부 류창호<상무(A)>▷상품기획본부 김창훈<상무(B)>▷재무본부 이진호▷상품기획지원부 장정윤<상무보>▷경영기획본부 박상빈▷공급기획부 진성호
◈하이투자증권<전무>▷감사본부장 박영규
◈KR투자증권▷유동화금융본부 상무·본부장 이호수
◈신영부동산신탁◎승진<이사>▷신탁사업2본부 사업부장 이도영<이사대우>▷신탁사업1본부 사업부장 권순복▷신탁사업2본부 신탁2팀장 남궁용
◈제뉴원사이언스▷대표 이삼수
◈한국애브비▷전무 김유숙▷이사 정지영
◈한국관광공사◎전보▷로스앤젤레스지사장 장유현▷선양지사장 하상석▷우한지사장 나성훈 ◈고위공직자범죄수사처▷수사과장 손영조
◈방위사업청◎전보▷항공기총괄계약팀장 김상호▷우주통신항법사업팀장 최성훈▷연구개발총괄계약팀장 이종순
◈한국개발연구원▷거시·금융정책연구부장 겸 글로벌경제실장 정대희▷부동산연구팀장 오지윤
◈한국원자력연구원▷수출용신형연구로실증사업단 건설사무소장 류정수
◈한국원자력통제기술원▷경영지원실장 임호진
◈한국지질자원연구원▷감사부장 강전조▷총무복지실장 이득영
◈글로벌경제신문◎승진▷이승원 부국장대우 사회건설부동산부장
◈일동제약그룹◇일동제약▷사장 서진식 최성구▷전무 김원랑▷상무 김선영 윤홍철 이정환◇일동홀딩스▷상무 박정남 하재상◇일동이커머스▷전무 한정수◇일동바이오사이언스▷상무 반오현◇유니기획▷상무 인호찬
◈에쓰오일▷상무 차원기(법무/컴플라이언스 부본부장)
◈하나투어◎승진<사장>▷대표 육경건<전무>▷공급본부 류창호<상무(A)>▷상품기획본부 김창훈<상무(B)>▷재무본부 이진호▷상품기획지원부 장정윤<상무보>▷경영기획본부 박상빈▷공급기획부 진성호
◈하이투자증권<전무>▷감사본부장 박영규
◈KR투자증권▷유동화금융본부 상무·본부장 이호수
◈신영부동산신탁◎승진<이사>▷신탁사업2본부 사업부장 이도영<이사대우>▷신탁사업1본부 사업부장 권순복▷신탁사업2본부 신탁2팀장 남궁용
◈제뉴원사이언스▷대표 이삼수
◈한국애브비▷전무 김유숙▷이사 정지영
◈한국관광공사◎전보▷로스앤젤레스지사장 장유현▷선양지사장 하상석▷우한지사장 나성훈 ◈고위공직자범죄수사처▷수사과장 손영조
◈방위사업청◎전보▷항공기총괄계약팀장 김상호▷우주통신항법사업팀장 최성훈▷연구개발총괄계약팀장 이종순
◈한국개발연구원▷거시·금융정책연구부장 겸 글로벌경제실장 정대희▷부동산연구팀장 오지윤
◈한국원자력연구원▷수출용신형연구로실증사업단 건설사무소장 류정수
◈한국원자력통제기술원▷경영지원실장 임호진
◈한국지질자원연구원▷감사부장 강전조▷총무복지실장 이득영
◈글로벌경제신문◎승진▷이승원 부국장대우 사회건설부동산부장
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