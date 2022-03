남성 공간 들이닥친 여성들 사연 논란

5성급 호텔 사우나부터 화장실까지

"같은 잣대로 봐야 하지 않겠나" 토로

사진=게티이미지뱅크

사진=게티이미지뱅크

최근 남자 사우나 및 화장실에 여성이 출입해 당혹감을 느꼈다는 사연이 연달아 공개되면서 온라인 커뮤니티가 뜨겁게 달궈졌다. 일부 남성 네티즌들은 사연 속 여성들의 고의 여부를 떠나서, '별일이 아닌 것'처럼 인식되는 게 적절치 않다는 목소리를 냈다. 성별의 구분 없이 같은 잣대를 둬야 한다는 것이다.먼저 호텔 남자 사우나에서 나체 상태로 있던 남성이 실수로 출입한 여성과 마주쳤다는 사연이 알려졌다.국내 5성급 호텔 피트니스센터 회원 A 씨는 사우나에서 목욕을 마친 뒤 나체 상태로 있던 중 20~30대로 보이는 여성 B 씨와 마주쳤다고 최근 한 온라인 커뮤니티를 통해 밝혔다.당시 A 씨와 B 씨 간의 거리는 약 2~3m였다고. A 씨는 "1초 정도 저를 보시더니 놀라서 뒤돌아 나가시더라"며 "저는 실오라기 하나 걸치고 있는 상태가 아니었기 때문에 순간 얼었다"고 했다.A 씨는 호텔 리셉션으로 가서 즉각 항의했다. 이어 이 장면을 목격한 B 씨도 다가와 "보자마자 바로 돌아 나왔다"며 고의가 없었다는 점을 강하게 주장했다고 한다.호텔 측은 이후 A 씨에게 전화를 걸어 "CCTV를 확인해보니 투숙객 커플이 구경하러 안에 들어갔던 것 같다. 이런 불미스러운 일은 처음"이라면서 사과했다고 한다. 그러나 호텔 측의 사과에도 A 씨의 불만은 전부 해소되지 않았다.A 씨는 "사실 제가 되새길수록 기분이 나쁜 건 B 씨가 제 알몸을 보게 된 것도 있지만, 사건 발생 직후 제가 리셉션에서 항의했을 때 분위기"라며 "심각한 사안임에도 B 씨나 호텔 직원분이나 '제가 남자여서 별일 아니다'라는 분위기를 보인 게 가장 기분이 나빴다"고 주장했다.그는 "기분이 안 좋아서 집에 가는데 생각할수록 호텔이 괘씸하고, 또 한편으로는 내가 여자 사우나를 실수로 들어가서 알몸 여성을 정면으로 마주하고 나왔다면 어떻게 됐을까를 생각하게 됐다"며 "과연 호텔 측의 사과 한마디로 끝났을지"라고 덧붙였다. 그러면서 A 씨는 법적 대응을 검토하고 있다고 밝혔다.A 씨의 사연을 접한 또 다른 남성 네티즌 C 씨는 "A 씨의 글을 보니 며칠 전 남자 화장실에서 겪었던 일이 떠올랐다"면서 화장실에서 용변을 보던 중 한 여성을 마주쳤던 사연을 같은 커뮤니티에 올렸다.C 씨는 "사무실이 위치한 상가 화장실에서 소변을 보고 있는데, 뒤에 대변 칸에서 어떤 여성이 흥얼거리는 소리가 들려서 흠칫 놀랐다"고 한다. C 씨는 이어지는 여성 D 씨의 반응이 매우 당혹스러웠다고 했다.C 씨의 주장에 따르면 그가 "아주머니, 여기 남자 화장실이다. 여성분이 들어오시면 안 된다"고 하자, D 씨는 "에이 뭘 그러냐. 급하면 쓸 수도 있는 거지"라고 대답했다.C 씨가 "엄연히 여성분이 남자 화장실에 들어오면 성범죄가 될 수 있다. 반대의 경우를 생각해보라"고 재차 지적했지만, D 씨는 "뭘 그렇게 야박하게 구나. 급하면 쓸 수 있는 거지. 그리고 뭐? 성범죄?"라고 반문했다고.더 이상의 대화가 통하지 않을 거라고 판단한 C 씨는 결국 경찰에 신고했다. 그는 "순간 이런 일로 경찰에 신고하는 게 맞는 건가 생각도 들고 괜한 일에 경찰을 힘들게 하는 것 같다는 생각도 들었지만, 의외로 경찰관은 '많이 놀라시진 않으셨나. 지금 바로 출동하겠다'고 했다"며 "제가 신고하는 걸 들은 D 씨는 그제야 미안하다고 사과하더라. 적반하장 태도는 경찰 신고와 함께 사라졌다"고 했다.C 씨는 "어느 분은 오지랖이라고 생각할 수도 있고, 제가 과하게 행동했다고 생각할 수도 있지만, 반대의 경우였다면 어땠겠나. 그냥 한 번의 해프닝으로 끝날 수 있는 문제였겠냐"고 했다.그러면서 "남녀 갈등이 심해지고 있는 요즘, 같은 잣대로 보는 건 어렵더라도 적어도 비슷한 시선으로는 봐줘야 하지 않겠냐"고 토로했다.홍민성 한경닷컴 기자 mshong@hankyung.com