◈과학기술정보통신부◎승진 및 파견<국장급>▷성과평가정책국장 오대현▷우정사업본부 경북지방우정청장 최병택▷지식재산전략기획단 지식재산정책관 이충원◎전보<과장급>▷국제협력총괄담당관 황성훈▷우주기술과장 김기석▷거대공공연구협력과장 박시정▷통신정책기획과장 마재욱▷디지털신산업제도과장 김지원▷연구예산총괄과장 조현숙▷생명기초조정과장 최윤억
◈해양수산부◎승진<국장급>▷중앙해양안전심판원 수석조사관 이상문<부이사관>▷어업정책과장 임태훈◎채용▷목포지방해양안전심판원장 고준성◎전보<과장급>▷감사담당관 김광용▷세월호후속대책추진단 부단장 강인
◈농림축산식품부▷국립종자원장 김기훈
◈외교부▷주앙골라 대사 최광진▷주시카고 총영사 김정한▷인사기획관 김학조▷개발협력국장 원도연▷국제경제국장 안세령
◈인사혁신처◎승진<국장급>▷공무원노사협력관 정지만
◈기상청▷부산지방기상청장 김현경
◈해양수산부◎승진<국장급>▷중앙해양안전심판원 수석조사관 이상문<부이사관>▷어업정책과장 임태훈◎채용▷목포지방해양안전심판원장 고준성◎전보<과장급>▷감사담당관 김광용▷세월호후속대책추진단 부단장 강인
◈농림축산식품부▷국립종자원장 김기훈
◈외교부▷주앙골라 대사 최광진▷주시카고 총영사 김정한▷인사기획관 김학조▷개발협력국장 원도연▷국제경제국장 안세령
◈인사혁신처◎승진<국장급>▷공무원노사협력관 정지만
◈기상청▷부산지방기상청장 김현경
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지