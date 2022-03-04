◈지아이이노베이션▷대표이사 회장 이병건
◈감사원◎승진<고위감사공무원>▷공공감사운영단장 황규상
◈행정안전부▷기획재정담당관 정창성
◈환경부◎승진<부장급(국장급)>▷국립환경과학원 환경자원연구부장 전태완
◈국민권익위원회◎승진<서기관>▷홍보담당관실 전인혜▷청렴조사평가과 이진희▷심사기획과 강우성
◈산림청◎승진<서기관>▷혁신행정담당관실 김석문▷산림생태복원과 이선미<기술서기관>▷운영지원과 최현수▷사유림경영소득과 이홍대▷국유림경영과 장석규▷산지정책과 박승규 정종우▷세계산림총회준비기획단 김학진▷동부지방산림청 산림재해안전과장 임용진
◈인제대▷간호대학장 배정이▷지역연계협력본부장 송한정▷학생복지처장 배성윤▷취업진로처장 최용주▷생활관장 이성범▷백인제기념도서관장·출판부장 이형원▷미래교육원장 김민재
◈감사원◎승진<고위감사공무원>▷공공감사운영단장 황규상
◈행정안전부▷기획재정담당관 정창성
◈환경부◎승진<부장급(국장급)>▷국립환경과학원 환경자원연구부장 전태완
◈국민권익위원회◎승진<서기관>▷홍보담당관실 전인혜▷청렴조사평가과 이진희▷심사기획과 강우성
◈산림청◎승진<서기관>▷혁신행정담당관실 김석문▷산림생태복원과 이선미<기술서기관>▷운영지원과 최현수▷사유림경영소득과 이홍대▷국유림경영과 장석규▷산지정책과 박승규 정종우▷세계산림총회준비기획단 김학진▷동부지방산림청 산림재해안전과장 임용진
◈인제대▷간호대학장 배정이▷지역연계협력본부장 송한정▷학생복지처장 배성윤▷취업진로처장 최용주▷생활관장 이성범▷백인제기념도서관장·출판부장 이형원▷미래교육원장 김민재
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