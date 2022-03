'우크라이나 평화를 위해' 고교생도 국제 사회 참여 촉구

우크라이나 평화를 기원하는 국내 고교생들이 국제 사회 참여를 촉구하며 평화 기원 손글씨 릴레이 캠페인에 나섰다.1일 충남교육청 등에 따르면 최근 페이스북과 인스타그램 등 소셜네트워크서비스(SNS)에서 '공주사대부고 YUPAD와 함께하는 손글씨 릴레이 캠페인'이 벌어지고 있다.우크라이나 사태에 관해 국제 사회 참여를 요구하며 캠페인 중인 YUPAD는 각종 사회 이슈를 다루고 있는 전국청소년정치외교연합 동아리다.이 캠페인은 러시아 침략 전쟁을 규탄하고, 우크라이나 평화를 위해 대한민국 학생들과 함께 전쟁 없는 새 시대를 맞이하자는 차원에서 시작됐다.'We urge the international community to peace in Ukraine!'라는 문구를 손글씨로 적고 사진을 찍은 뒤 본인 페이스북이나 인스타그램 계정에 올리는 방식이다.'#전국청소년정치외교연합학교 #YUPAD #peaceforukraine를 해시태그한 뒤 다음 손글씨 릴레이 주자를 지목하면 된다.손글씨 릴레이에 동참한 학생들은 문구를 공책이나 메모지 등에 쓴 뒤 사진을 찍어 자신들의 SNS에 올리고 있다.공주사대부고 등 충남 공주 지역 모든 중·고교생, 전국에 있는 중·고교생들이 반응하면서 1천여 명 가까이 동참 중이다.충남교육청 관계자는 "우크라이나 사태를 관심 있게 지켜보던 우리 지역 청소년들이 국제 사회 참여를 요청하며 손글씨 릴레이를 시작한 것으로 파악된다"며 "학생들에게 올바른 평화 교육이 이뤄질 수 있도록 관련 부서에서 준비하고 있다"고 말했다./연합뉴스