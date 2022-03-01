◈신영증권◎승진<이사대우>▷개발금융부·멀티에셋부 안재희▷에쿼티파생운용부 이석▷인프라보안팀·채널개발팀 김종성▷자산운용부 박용훈▷전략투자부 임돌이◎보직<총괄>▷WM신사업추진본부·WM사업본부·APEX패밀리오피스본부·패밀리헤리티지본부 총괄 김대일<본부장>▷WM사업본부 허도웅▷APEX패밀리오피스본부 최정우▷ECM본부 정성진▷FICC본부 전윤구▷법인영업본부 신영수▷오퍼레이션본부 천신영<담당임원>▷WM플랫폼전략부 조성환▷APEX패밀리오피스부 임재경▷APEX프라이빗클럽청담·대치센터 임동욱▷투자자문부 강환웅
◈울산상공회의소◎승진▷고객지원본부장 김태수▷경제총괄본부장 최진혁▷행정총괄본부장 정창훈▷지식재산센터 사업지원팀장 서원경▷행정관리팀 과장 김승광▷경제조사팀 대리 김언보▷공공사업팀 대리 신수민 장지웅
◈인사혁신처◎승진<서기관>▷재해보상정책담당관실 재해보상정책관 차성신<기술서기관>▷인사관리국 인재개발플랫폼추진과 강은숙<수석전문관>▷인재채용국 공개채용1과 김상수
◈중앙그룹◇중앙홀딩스▷인사팀장 장성환◇메가박스▷인사팀장 강병철◇중앙데일리▷전략사업팀장 도상준
◈울산상공회의소◎승진▷고객지원본부장 김태수▷경제총괄본부장 최진혁▷행정총괄본부장 정창훈▷지식재산센터 사업지원팀장 서원경▷행정관리팀 과장 김승광▷경제조사팀 대리 김언보▷공공사업팀 대리 신수민 장지웅
◈인사혁신처◎승진<서기관>▷재해보상정책담당관실 재해보상정책관 차성신<기술서기관>▷인사관리국 인재개발플랫폼추진과 강은숙<수석전문관>▷인재채용국 공개채용1과 김상수
◈중앙그룹◇중앙홀딩스▷인사팀장 장성환◇메가박스▷인사팀장 강병철◇중앙데일리▷전략사업팀장 도상준
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