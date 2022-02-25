◈산업통상자원부◎승진<국장급>▷2030부산세계박람회유치위원회 사무처기획본부장 윤성혁▷대한무역투자진흥공사 방산물자교역지원센터장 정석진
◈행정안전부▷광주광역시 행정부시장 문영훈▷민방위심의관 김용균▷광주광역시 기획조정실장 김정훈▷정책기획위원회 기획운영국장 박종현
◈국토교통부◎승진<국장급>▷원주지방국토관리청장 이상헌▷대도시권광역교통위원회 광역교통정책국장 길병우
◈과학기술정보통신부▷네트워크정책실장 홍진배▷국립중앙과학관장 이석래▷우정사업본부 강원지방우정청장 오기호▷정보보호네트워크정책관 김정삼▷국제과학비즈니스벨트조성추진단장 김대기▷거대공공연구정책과장 이준배▷원천기술과장 권기석▷원자력연구개발과장 최미정▷사이버침해대응과장 설재진▷부산전파관리소장 김경우▷광주전파관리소장 김정태▷강릉전파관리소장 정승원▷중앙전파관리소 전파관제과장 양진용▷서울전파관리소 이용자보호과장 이윤호▷국립전파연구원 전파자원기획과장 위관식▷서울전파관리소 무선국업무과장 이환욱
◈식품의약품안전처◎전보<과장급>▷사이버조사팀장 최종동▷식품관리총괄과장 오규섭▷농수산물안전정책과장 김규▷경인지방식품의약품안전청 수입관리과장 오재준▷서울지방식품의약품안전청 농축수산물안전과장 허송무
◈금융투자협회◎재선임▷산업·시장총괄부문장 성인모(수석전무)▷자산운용부문대표 나석진(상무)▷산업전략본부장 오무영(상무)◎승진▷증권·선물부문대표 이창화(전무)◎신규선임▷경영지원본부장 직무대리 천성대◎전보▷금융투자교육원장 직무대리 박응식
◈국토연구원▷기획경영본부장 조판기▷도시연구본부장 김상조▷국가균형발전지원센터 소장 하수정▷감사실장 이강식▷기획경영본부 홍보출판팀장(지식관리팀장 겸직) 박순업▷행정지원실 재무회계팀장 이성식
◈행정안전부▷광주광역시 행정부시장 문영훈▷민방위심의관 김용균▷광주광역시 기획조정실장 김정훈▷정책기획위원회 기획운영국장 박종현
◈국토교통부◎승진<국장급>▷원주지방국토관리청장 이상헌▷대도시권광역교통위원회 광역교통정책국장 길병우
◈과학기술정보통신부▷네트워크정책실장 홍진배▷국립중앙과학관장 이석래▷우정사업본부 강원지방우정청장 오기호▷정보보호네트워크정책관 김정삼▷국제과학비즈니스벨트조성추진단장 김대기▷거대공공연구정책과장 이준배▷원천기술과장 권기석▷원자력연구개발과장 최미정▷사이버침해대응과장 설재진▷부산전파관리소장 김경우▷광주전파관리소장 김정태▷강릉전파관리소장 정승원▷중앙전파관리소 전파관제과장 양진용▷서울전파관리소 이용자보호과장 이윤호▷국립전파연구원 전파자원기획과장 위관식▷서울전파관리소 무선국업무과장 이환욱
◈식품의약품안전처◎전보<과장급>▷사이버조사팀장 최종동▷식품관리총괄과장 오규섭▷농수산물안전정책과장 김규▷경인지방식품의약품안전청 수입관리과장 오재준▷서울지방식품의약품안전청 농축수산물안전과장 허송무
◈금융투자협회◎재선임▷산업·시장총괄부문장 성인모(수석전무)▷자산운용부문대표 나석진(상무)▷산업전략본부장 오무영(상무)◎승진▷증권·선물부문대표 이창화(전무)◎신규선임▷경영지원본부장 직무대리 천성대◎전보▷금융투자교육원장 직무대리 박응식
◈국토연구원▷기획경영본부장 조판기▷도시연구본부장 김상조▷국가균형발전지원센터 소장 하수정▷감사실장 이강식▷기획경영본부 홍보출판팀장(지식관리팀장 겸직) 박순업▷행정지원실 재무회계팀장 이성식
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