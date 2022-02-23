◈기획재정부<실·국장급>▷국제경제관리관 박일영▷복지안전예산심의관 유병서▷대외경제국장 이종화▷개발금융국장 김경희
◈보건복지부◎승진<과장급>▷중앙사고수습본부 재택치료상황관리팀장 김은영
◈해양수산부▷해양수산생명자원과장 정재관▷인천지방해양수산청 운영지원과장 고경만
◈국무조정실·국무총리비서실◎전보<국장급>▷민정민원비서관 권용식
◈한국수자원공사▷경영부문 이사 류형주
◈인제대학교 백병원◇백중앙의료원▷(부산지역)기획실장 양재욱◇서울백병원▷중환자실장 박이내▷국제진료센터소장 장석환▷감염관리실장 구본산◇부산백병원▷심혈관센터장 양태현▷소화기센터장 김광희◇상계백병원▷중환자실장 김계민▷수술실장 유병훈◇일산백병원▷QI실장 김경아▷당뇨병내분비센터장 노정현▷응급실장 박준석▷종합건강증진센터장 윤영숙▷노발리스방사선수술센터장 손문준▷학술부장 김영대▷홍보실장 이현일▷장기이식센터장 정성원▷방사선종양학과 과장 강승희▷치과 과장 심혜원◇해운대백병원▷원장 김동수▷진료부원장 김성수▷연구부원장 김태오▷대외교류처장 김운원▷기획실장 김태년▷교육수련부장 윤정희▷홍보실장 이정구▷공공의료사업실장·중증외상센터장 김기훈▷진료협력센터장 이상은▷국제진료센터장 공규민▷종합검진센터장 김대환▷심혈관센터장 설상훈▷장기이식센터장 김양욱▷척추센터장 최병완▷QPS실장 김용완▷감염관리실장 허내윤▷중환자실장 장항제▷임상시험센터장 김해유▷로봇센터장 박상현▷서비스혁신센터장 조현진▷진료부차장(외과계) 오성진▷진료부차장(내과계) 박시형▷치과 과장 임장섭
◈보건복지부◎승진<과장급>▷중앙사고수습본부 재택치료상황관리팀장 김은영
◈해양수산부▷해양수산생명자원과장 정재관▷인천지방해양수산청 운영지원과장 고경만
◈국무조정실·국무총리비서실◎전보<국장급>▷민정민원비서관 권용식
◈한국수자원공사▷경영부문 이사 류형주
◈인제대학교 백병원◇백중앙의료원▷(부산지역)기획실장 양재욱◇서울백병원▷중환자실장 박이내▷국제진료센터소장 장석환▷감염관리실장 구본산◇부산백병원▷심혈관센터장 양태현▷소화기센터장 김광희◇상계백병원▷중환자실장 김계민▷수술실장 유병훈◇일산백병원▷QI실장 김경아▷당뇨병내분비센터장 노정현▷응급실장 박준석▷종합건강증진센터장 윤영숙▷노발리스방사선수술센터장 손문준▷학술부장 김영대▷홍보실장 이현일▷장기이식센터장 정성원▷방사선종양학과 과장 강승희▷치과 과장 심혜원◇해운대백병원▷원장 김동수▷진료부원장 김성수▷연구부원장 김태오▷대외교류처장 김운원▷기획실장 김태년▷교육수련부장 윤정희▷홍보실장 이정구▷공공의료사업실장·중증외상센터장 김기훈▷진료협력센터장 이상은▷국제진료센터장 공규민▷종합검진센터장 김대환▷심혈관센터장 설상훈▷장기이식센터장 김양욱▷척추센터장 최병완▷QPS실장 김용완▷감염관리실장 허내윤▷중환자실장 장항제▷임상시험센터장 김해유▷로봇센터장 박상현▷서비스혁신센터장 조현진▷진료부차장(외과계) 오성진▷진료부차장(내과계) 박시형▷치과 과장 임장섭
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