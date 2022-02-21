◈한국경제신문▷독자서비스국 수도권독자부장(부국장대우) 장병문▷독자서비스국 지방독자부장 겸 중부지사장(부국장대우) 최홍균▷독자서비스국 지방독자부 영남지사장(부국장대우) 신민홍▷독자서비스국 디지털마케팅부장 박영일
◈동화약품▷부사장 윤인호(COO)▷상무 김대현(마케팅실장)▷상무보 성경수(미래전략실장)▷이사대우 우정훈(경영관리실장)
◈주택금융공사▷상임이사 박재민
◈SR▷부사장 최덕율(겸직)▷고객홍보실장 정연성▷기획예산실장 이성희▷경영인재실장 박정우▷ESG경영처장 채봉석▷재무회계처장 이호선▷경영지원처장 박일권▷인사노무처장 문제홍▷영업운영처장 박보경▷승무처장 남궁협▷산업안전보건처장 직무대리 이해재▷차량기술처장 장용오▷미래연구원장 김상영▷신사업추진단(TF) 단장 박성환▷부산승무센터장 김성돈▷운영상황실장 이종수▷운영상황〃 이묘석▷운영상황〃 이선용
◈한국해양진흥공사▷ESG경영실장 정영두▷리스크준법실장 김종우▷기획조정실장 윤상호▷인사총무부장 김명훈▷재무회계부장 배진영▷사업전략부장 문주혁▷스마트해운정보센터장 이석용▷HMM경영지원단장 김성진▷해양금융 1부장 정성조▷해양금융 2부장 천용건▷정책지원부장 이기혁
◈아시아경제▷언론부문 사장 우병현▷경영기획본부장(부사장) 강윤구
◈동화약품▷부사장 윤인호(COO)▷상무 김대현(마케팅실장)▷상무보 성경수(미래전략실장)▷이사대우 우정훈(경영관리실장)
◈주택금융공사▷상임이사 박재민
◈SR▷부사장 최덕율(겸직)▷고객홍보실장 정연성▷기획예산실장 이성희▷경영인재실장 박정우▷ESG경영처장 채봉석▷재무회계처장 이호선▷경영지원처장 박일권▷인사노무처장 문제홍▷영업운영처장 박보경▷승무처장 남궁협▷산업안전보건처장 직무대리 이해재▷차량기술처장 장용오▷미래연구원장 김상영▷신사업추진단(TF) 단장 박성환▷부산승무센터장 김성돈▷운영상황실장 이종수▷운영상황〃 이묘석▷운영상황〃 이선용
◈한국해양진흥공사▷ESG경영실장 정영두▷리스크준법실장 김종우▷기획조정실장 윤상호▷인사총무부장 김명훈▷재무회계부장 배진영▷사업전략부장 문주혁▷스마트해운정보센터장 이석용▷HMM경영지원단장 김성진▷해양금융 1부장 정성조▷해양금융 2부장 천용건▷정책지원부장 이기혁
◈아시아경제▷언론부문 사장 우병현▷경영기획본부장(부사장) 강윤구
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