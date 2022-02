식약처 "자가검사키트, 약국·편의점에서만 사세요"

내달 5일까지 온라인 구매금지 등 유통개선 조치식품의약품안전처(식약처)는 19일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 자가검사키트를 약국과 편의점에서만 구매해야 한다고 거듭 당부했다.앞서 식약처는 이달 17일부터 다음 달 5일까지 재고물량을 포함한 모든 코로나19 자가검사키트의 온라인 판매를 금지하고, 약국과 편의점으로만 판매처를 제한한 바 있다.인터넷 쇼핑몰, 구매대행 사이트 등에서 해외 직구 방식으로 판매되고 있는 자가검사키트는 국내에서 허가받지 않은 제품으로, 안전성과 유효성이 확인되지 않아 구매하면 안 된다.온라인 중고거래 플랫폼이나 카페·블로그·사회관계망서비스(SNS) 등에서 의료기기 판매업 신고 없이 의료기기를 유통하거나 판매하는 것도 금지돼 있다.약국과 편의점에서 판매되고 있거나 판매 예정인 국내 허가 자가검사키트는 회사 8곳의 제품 9종이다.허가된 자가검사키트에 대한 상세한 정보는 식약처 '의료기기 전자민원 창구' 또는 '의료기기 정보포털'에서 제품명과 허가번호 등으로 검색해 확인할 수 있다.식약처 대표 사이트에서도 코로나19 자가검사키트 국내 허가 현황을 지속해서 공지하고 있다.식약처는 다음 달 5일까지 이어지는 유통개선조치 기간에 온라인에서 자가검사키트가 판매되지 않도록 점검을 강화하고, 필요하면 행정지도와 고발에 나서는 등 공급 안정화를 위해 노력할 방침이다.[표] 코로나19 자가검사키트 허가 현황(22.2.18. 기준)┌───┬───────┬───────────┬───────┬─────┐│ 연번 │ 제조사 │ 제품명 │ 허가번호 │ 비고 │├───┼───────┼───────────┼───────┼─────┤│ 1 │ 휴마시스㈜ │휴마시스 코비드-19 홈 │체외 제허 21-3│ 판매중 ││ │ │ 테스트 │ 21호 │ │├───┼───────┼───────────┼───────┼─────┤│ 2 │에스디바이오센│STANDARD™ Q COVID-19 │체외 제허 21-3│ 판매중 ││ │ 서㈜ │ Ag Home Test │ 22호 │ │├───┼───────┼───────────┼───────┼─────┤│ 3 │ ㈜래피젠 │BIOCREDIT COVID-19 Ag │체외 제허 21-5│ 판매중 ││ │ │ Home Test Nasal │ 95호 │ │├───┼───────┼───────────┼───────┼─────┤│ 4 │ ㈜젠바디 │GenBody COVID-19 Ag Ho│체외 제허 22-7│ 판매중 ││ │ │ me Test │ 2호 │ │├───┼───────┼───────────┼───────┼─────┤│ 5 │ ㈜수젠텍 │SGTi-flex COVID-19 Ag │체외 제허 22-7│ 판매중 ││ │ │ Self │ 3호 │ │├───┼───────┼───────────┼───────┼─────┤│ 6 │에스디바이오센│STANDARD™ i-Q COVID-1│체외 제허 22-9│판매 예정 ││ │ 서㈜ │ 9 Ag Home Test │ 0호 │ │├───┼───────┼───────────┼───────┼─────┤│ 7 │(주)메디안디노│MDx COVID-19 Ag Home T│체외 제허 22-1│판매 예정 ││ │ 스틱 │ est │ 05호 │ │├───┼───────┼───────────┼───────┼─────┤│ 8 │(주)오상헬스케│GeneFinder™ COVID-19 │체외 제허 22-1│판매 예정 ││ │ 어 │ Ag Self Test │ 06호 │ │├───┼───────┼───────────┼───────┼─────┤│ 9 │웰스바이오(주)│careUS™ COVID-19 Anti│체외 제허 22-1│판매 예정 ││ │ │ gen Home Test │ 13 │ │└───┴───────┴───────────┴───────┴─────┘※ 식품의약품안전처 제공./연합뉴스