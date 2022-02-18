◈국토교통부<국장급>▷정책기획관 이우제
◈행정안전부▷생활안전정책관 오후석 ▷여수·순천 10·19사건지원단장 장헌범▷자치분권위원회 자치분권국장 채수경▷고위공직자범죄수사처 정책기획관 김중열▷한국지역정보개발원 기획조정실장 박명균▷주한미군기지지원단 우광진▷진실화해위원회 운영지원담당관 장동수
◈통일부▷남북회담본부 회담운영부장 윤민호▷국립통일교육원 기획연수부장 정소운▷〃 소통협력부장 정분희
◈국무조정실·국무총리비서실◎승진<국장급>▷4·16세월호참사피해자지원및희생자추모사업지원단 단장 손진욱▷포항지진진상규명및피해구제지원단 단장 김희순▷정무협력비서관 김기한▷디지털소통비서관 서영석
◈과학기술정보통신부▷우정사업본부 우정사업정보센터장 곽병진
◈보건복지부▷사회복지정책실 복지행정지원관 김혜진
◈환경부▷국립환경인재개발원장 김효석
◈방위사업청▷기반전력사업지원부장 이귀현
◈국토연구원▷부원장 김태환
◈행정안전부▷생활안전정책관 오후석 ▷여수·순천 10·19사건지원단장 장헌범▷자치분권위원회 자치분권국장 채수경▷고위공직자범죄수사처 정책기획관 김중열▷한국지역정보개발원 기획조정실장 박명균▷주한미군기지지원단 우광진▷진실화해위원회 운영지원담당관 장동수
◈통일부▷남북회담본부 회담운영부장 윤민호▷국립통일교육원 기획연수부장 정소운▷〃 소통협력부장 정분희
◈국무조정실·국무총리비서실◎승진<국장급>▷4·16세월호참사피해자지원및희생자추모사업지원단 단장 손진욱▷포항지진진상규명및피해구제지원단 단장 김희순▷정무협력비서관 김기한▷디지털소통비서관 서영석
◈과학기술정보통신부▷우정사업본부 우정사업정보센터장 곽병진
◈보건복지부▷사회복지정책실 복지행정지원관 김혜진
◈환경부▷국립환경인재개발원장 김효석
◈방위사업청▷기반전력사업지원부장 이귀현
◈국토연구원▷부원장 김태환
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