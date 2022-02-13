◈산업통상자원부<국장급>▷신남방정책특별위원회 신남방정책추진단 경제산업협력관 서기웅
◈교육부▷제주대 사무국장 이영찬▷홍보담당관 조재익▷운영지원과장 임용빈▷교육기회보장과장 고영훈▷이러닝과장안상훈▷교육협력팀장 이진화▷교육부(복직) 김아영▷기획조정실 박소하▷충남대 국제교류과장 박종성
◈예금보험공사◎전보<부서장급>▷법무실장 한창남▷인재개발실장 김경록▷사회적가치경영부장 김경관▷정보보호실장 윤철희▷금융산업분석1부장 유형철▷금융산업분석2부장 송성명▷차등보험운영부장 이원준▷금융제도개선부장 유대일▷예금보험연구센터 부센터장 안병율▷금융소비자보호실장 김동석▷착오송금반환지원부장 김재영▷회수기획부장 양건승▷회수기획부 종결기획TF(부서내실장급) 이혁재▷채권관리부장 임상옥▷기금정책부장 이상우▷기금관리실장 남성모▷조사기획부장 이상조▷외부 파견(파산재단) 진주태▷외부 파견(전북지역통할실장) 임종호▷외부 파견(서울지역통할실장) 이종수▷외부 파견(우체국금융개발원) 윤종덕▷외부 파견(국방대학교) 박인식▷외부 파견(국립통일교육원) 강호성◎신규 보임<부서장급>▷외부 파견(광주지역통할실장) 김시승▷외부 파견(한국은행) 이용문▷외부 파견(금융감독원) 이승언
◈교육부▷제주대 사무국장 이영찬▷홍보담당관 조재익▷운영지원과장 임용빈▷교육기회보장과장 고영훈▷이러닝과장안상훈▷교육협력팀장 이진화▷교육부(복직) 김아영▷기획조정실 박소하▷충남대 국제교류과장 박종성
◈예금보험공사◎전보<부서장급>▷법무실장 한창남▷인재개발실장 김경록▷사회적가치경영부장 김경관▷정보보호실장 윤철희▷금융산업분석1부장 유형철▷금융산업분석2부장 송성명▷차등보험운영부장 이원준▷금융제도개선부장 유대일▷예금보험연구센터 부센터장 안병율▷금융소비자보호실장 김동석▷착오송금반환지원부장 김재영▷회수기획부장 양건승▷회수기획부 종결기획TF(부서내실장급) 이혁재▷채권관리부장 임상옥▷기금정책부장 이상우▷기금관리실장 남성모▷조사기획부장 이상조▷외부 파견(파산재단) 진주태▷외부 파견(전북지역통할실장) 임종호▷외부 파견(서울지역통할실장) 이종수▷외부 파견(우체국금융개발원) 윤종덕▷외부 파견(국방대학교) 박인식▷외부 파견(국립통일교육원) 강호성◎신규 보임<부서장급>▷외부 파견(광주지역통할실장) 김시승▷외부 파견(한국은행) 이용문▷외부 파견(금융감독원) 이승언
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