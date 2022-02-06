◈기획재정부◎승진<국장급>▷공공혁신심의관 김언성<부이사관>▷관세제도과장 이호섭
◈행정안전부▷정부혁신기획관 이동옥▷지역발전정책관 김광용▷지역경제지원관 김광휘▷안전관리정책관 김기영▷예방안전정책관 구본근▷재난협력정책관 고광완▷정부청사관리본부 서울청사관리소장 조상명▷정부청사관리본부 과천청사관리소장 김명선▷국가기록원 기록정책부장 곽진욱▷국가민방위 재난안전교육원장 김재흠
◈과학기술정보통신부◎전보<국장급>▷감사관 김정기
◈방송통신위원회◎전보<국장급>▷정보통신정책연구원(고용휴직) 박동주
◈한국장애인고용공단◎전보<기관장급>▷대전직업능력개발원장 김철원▷부산지역본부장 이운경▷대구지역본부장 이효성▷광주지역본부장 원종호▷대전지역본부장 김영근▷서울동부지사장 홍성훈▷인천지사장 김정대▷경기서부지사장 김창곤▷전북지사장 양종주▷경북지사장 강혜승<부서장급>▷기획조정실 조직예산부장 김기용▷기획조정실 조직문화팀장 양수정▷능력개발국 능력개발운영부장 심재선▷장애인서비스국 취업지원부장 심창우▷기업서비스국 고용환경부장 김기호▷일자리안정국 근로지원부장 김의호▷일자리안정국 보조공학부장 김상구
◈행정안전부▷정부혁신기획관 이동옥▷지역발전정책관 김광용▷지역경제지원관 김광휘▷안전관리정책관 김기영▷예방안전정책관 구본근▷재난협력정책관 고광완▷정부청사관리본부 서울청사관리소장 조상명▷정부청사관리본부 과천청사관리소장 김명선▷국가기록원 기록정책부장 곽진욱▷국가민방위 재난안전교육원장 김재흠
◈과학기술정보통신부◎전보<국장급>▷감사관 김정기
◈방송통신위원회◎전보<국장급>▷정보통신정책연구원(고용휴직) 박동주
◈한국장애인고용공단◎전보<기관장급>▷대전직업능력개발원장 김철원▷부산지역본부장 이운경▷대구지역본부장 이효성▷광주지역본부장 원종호▷대전지역본부장 김영근▷서울동부지사장 홍성훈▷인천지사장 김정대▷경기서부지사장 김창곤▷전북지사장 양종주▷경북지사장 강혜승<부서장급>▷기획조정실 조직예산부장 김기용▷기획조정실 조직문화팀장 양수정▷능력개발국 능력개발운영부장 심재선▷장애인서비스국 취업지원부장 심창우▷기업서비스국 고용환경부장 김기호▷일자리안정국 근로지원부장 김의호▷일자리안정국 보조공학부장 김상구
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