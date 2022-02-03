◈NH투자증권◎선임<부사장>▷경영지원부문 총괄대표 김형신
◈한국증권금융<상무>▷노성규 박상묵 김선봉
◈국세청◎승진<고위공무원>▷부산지방국세청 성실납세지원국장 양동구◎전보<부이사관>▷중부지방국세청 감사관 김길용<과장급>▷국세청 부동산납세과장 강동훈▷국세청 자본관리과장 이상걸<초임 세무서장>▷인천세무서장 민회준▷광주지방국세청 징세송무국장 임경환
◈한국공항공사<본부장>▷항공사업 신용구▷안전보안 정근중▷서울지역 김두환▷부산지역 박재희
◈서울대▷경영대학장 김상훈▷경영대학 교무부학장 최종학▷경영대학 학생부학장 김우진▷기초교육원장 최윤영▷기초교육원 기초교육부원장 이동환▷박물관장 권오영▷규장각한국학연구원장 이창숙
◈한국증권금융<상무>▷노성규 박상묵 김선봉
◈국세청◎승진<고위공무원>▷부산지방국세청 성실납세지원국장 양동구◎전보<부이사관>▷중부지방국세청 감사관 김길용<과장급>▷국세청 부동산납세과장 강동훈▷국세청 자본관리과장 이상걸<초임 세무서장>▷인천세무서장 민회준▷광주지방국세청 징세송무국장 임경환
◈한국공항공사<본부장>▷항공사업 신용구▷안전보안 정근중▷서울지역 김두환▷부산지역 박재희
◈서울대▷경영대학장 김상훈▷경영대학 교무부학장 최종학▷경영대학 학생부학장 김우진▷기초교육원장 최윤영▷기초교육원 기초교육부원장 이동환▷박물관장 권오영▷규장각한국학연구원장 이창숙
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지