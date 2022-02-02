◈성균관대▷삼성창원병원장 고광철
◈한국외국어대▷서울캠퍼스 부총장 김태성▷글로벌캠퍼스 부총장 정상철▷재무·대외부총장 장태엽▷산학연계부총장 강기훈▷교무처장 윤성우▷서울캠퍼스 학생·인재개발처장 김민정▷글로벌캠퍼스 학생·인재개발처장 오세홍▷행정지원처장 김봉철▷기획조정처장 김광호▷연구산학협력단장 김재욱▷정보지원처장 이윤석▷대학원 교학처장 박민영▷홍보실장 박경은▷미래위원회 위원장 장붕익▷일반대학원장 노택선▷통번역대학원장 임향옥▷국제지역대학원장 홍완석▷법학전문대학원장 전학선▷정치행정언론대학원장 이유나▷TESOL대학원장 이준규▷영어대학장 홍성훈▷아시아언어문화대학장 소병국▷사범대학장 이종오▷미네르바 교양대학장 김신▷통번역대학장 윤경원▷동유럽학대학장 김용덕▷국제지역대학장 이은구▷경상대학장 김병초▷서울캠퍼스 도서관장 조희문▷글로벌캠퍼스 도서관장 권혁재28
◈한국외국어대▷서울캠퍼스 부총장 김태성▷글로벌캠퍼스 부총장 정상철▷재무·대외부총장 장태엽▷산학연계부총장 강기훈▷교무처장 윤성우▷서울캠퍼스 학생·인재개발처장 김민정▷글로벌캠퍼스 학생·인재개발처장 오세홍▷행정지원처장 김봉철▷기획조정처장 김광호▷연구산학협력단장 김재욱▷정보지원처장 이윤석▷대학원 교학처장 박민영▷홍보실장 박경은▷미래위원회 위원장 장붕익▷일반대학원장 노택선▷통번역대학원장 임향옥▷국제지역대학원장 홍완석▷법학전문대학원장 전학선▷정치행정언론대학원장 이유나▷TESOL대학원장 이준규▷영어대학장 홍성훈▷아시아언어문화대학장 소병국▷사범대학장 이종오▷미네르바 교양대학장 김신▷통번역대학장 윤경원▷동유럽학대학장 김용덕▷국제지역대학장 이은구▷경상대학장 김병초▷서울캠퍼스 도서관장 조희문▷글로벌캠퍼스 도서관장 권혁재28
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지