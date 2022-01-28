◈한국신용평가◎승진▷금융·구조화평가본부장 김형석▷준법감시실 본부장 양진수▷PF·ESG평가본부장 황병희▷ESG실장 조병준▷구조화1실장 김도선▷PF2실장 채승원
◈과학기술정보통신부◎승진·파견<국장급>▷국방대 교육파견 이현호▷국가공무원인재개발원 교육파견 조낙현
◈농림축산식품부◎승진<국장급>▷농림축산검역본부 동식물위생연구부장 최정록▷〃 영남지역본부장 최명철▷농식품공무원교육원장 이시혜
◈문화체육관광부◎승진<국장급>▷교육파견(국방대) 김용섭▷옛전남도청복원추진단장 임성환▷국립중앙도서관 국립어린이청소년도서관장 박주옥◎전보<국장급>▷소통정책관 강정원▷소통지원관 강수상▷국립국어원 기획연수부장 정상원▷교육파견(국가공무원인재개발원) 송윤석▷교육파견(국립외교원) 김도형 신은향
◈보건복지부◎전보▷인구아동정책관 배금주
◈여성가족부◎전보▷기획조정실장 김중열
◈환경부◎승진·임용<국장급>▷물관리위원회지원단장 이승환▷전북지방환경청장 유승광▷국립생물자원관 생물자원활용부장 노진학
◈중소벤처기업부◎전보<국장급>▷규제자유특구기획단장 권혜린
◈문화재청◎전보<고위공무원>▷기획조정관 안형순▷문화재보존국장 윤순호▷문화재활용국장 채수희▷국립무형유산원장 이경훈
◈정보통신정책연구원(KISDI)◎승진▷선임연구위원 이재영 정용찬 이호영▷연구위원 문아람 손녕선
◈방송통신위원회<국장급>▷국립외교원(파견) 반상권
◈KOTRA◎해외파견·전보▷일본지역본부장 겸 도쿄무역관장 김삼식▷중남미지역본부장 겸 멕시코시티무역관장 김상순▷토론토무역관장 이광호▷워싱턴무역관장 강상엽▷바르샤바무역관장 이정훈▷첸나이무역관장 은지환▷항저우무역관장 송익준▷오사카무역관장 손호길▷부에노스아이레스무역관장 이정상▷보고타무역관장 정석수 ▷뉴욕무역관 부관장 김동준▷뭄바이무역관장 이동현▷오클랜드무역관장 임재걸▷두바이무역관 부관장 장진영▷요하네스버그무역관 부관장 장선영▷과테말라무역관장 심재상
◈한국관광공사◎전보·보직변경▷제주지사장 김만진▷ESG경영팀장 박종선▷하노이지사장 이재훈▷관광빅데이터전략팀장 조윤미▷지역콘텐츠팀장 이광수▷부산울산지사장 박성웅▷대구경북지사장 이지연▷지역관광개발팀 파트장 윤성욱
◈SBS<국장>▷미디어전략 황선복▷경영 김기헌
◈과학기술정보통신부◎승진·파견<국장급>▷국방대 교육파견 이현호▷국가공무원인재개발원 교육파견 조낙현
◈농림축산식품부◎승진<국장급>▷농림축산검역본부 동식물위생연구부장 최정록▷〃 영남지역본부장 최명철▷농식품공무원교육원장 이시혜
◈문화체육관광부◎승진<국장급>▷교육파견(국방대) 김용섭▷옛전남도청복원추진단장 임성환▷국립중앙도서관 국립어린이청소년도서관장 박주옥◎전보<국장급>▷소통정책관 강정원▷소통지원관 강수상▷국립국어원 기획연수부장 정상원▷교육파견(국가공무원인재개발원) 송윤석▷교육파견(국립외교원) 김도형 신은향
◈보건복지부◎전보▷인구아동정책관 배금주
◈여성가족부◎전보▷기획조정실장 김중열
◈환경부◎승진·임용<국장급>▷물관리위원회지원단장 이승환▷전북지방환경청장 유승광▷국립생물자원관 생물자원활용부장 노진학
◈중소벤처기업부◎전보<국장급>▷규제자유특구기획단장 권혜린
◈문화재청◎전보<고위공무원>▷기획조정관 안형순▷문화재보존국장 윤순호▷문화재활용국장 채수희▷국립무형유산원장 이경훈
◈정보통신정책연구원(KISDI)◎승진▷선임연구위원 이재영 정용찬 이호영▷연구위원 문아람 손녕선
◈방송통신위원회<국장급>▷국립외교원(파견) 반상권
◈KOTRA◎해외파견·전보▷일본지역본부장 겸 도쿄무역관장 김삼식▷중남미지역본부장 겸 멕시코시티무역관장 김상순▷토론토무역관장 이광호▷워싱턴무역관장 강상엽▷바르샤바무역관장 이정훈▷첸나이무역관장 은지환▷항저우무역관장 송익준▷오사카무역관장 손호길▷부에노스아이레스무역관장 이정상▷보고타무역관장 정석수 ▷뉴욕무역관 부관장 김동준▷뭄바이무역관장 이동현▷오클랜드무역관장 임재걸▷두바이무역관 부관장 장진영▷요하네스버그무역관 부관장 장선영▷과테말라무역관장 심재상
◈한국관광공사◎전보·보직변경▷제주지사장 김만진▷ESG경영팀장 박종선▷하노이지사장 이재훈▷관광빅데이터전략팀장 조윤미▷지역콘텐츠팀장 이광수▷부산울산지사장 박성웅▷대구경북지사장 이지연▷지역관광개발팀 파트장 윤성욱
◈SBS<국장>▷미디어전략 황선복▷경영 김기헌
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지