◈현대중공업◎승진<사장>▷안전기획실장 노진율<부사장>▷경영지원본부장 임영호
◈유진투자증권▷채널영업부문장 최현▷파생솔루션실장 박민성▷전략기획실장 송경재▷경영지원본부장 이상식▷경영인재전략팀장 하승우▷인사팀장 박주태▷업무개발팀장 김성훈▷매매지원팀장 장호준▷채널관리팀장 권용식▷인프라관리팀장 민대홍▷대체투자분석팀장 방민진▷챔피언스라운지금융센터 WM1센터장 마남표▷챔피언스라운지금융센터 PB센터장 최장권
◈국회◇국회사무처◎승진<부이사관>▷공보기획관 공보담당관 김성훈▷의사국 의정기록2과장 이동준▷예산결산특별위원회 입법조사관 이홍석▷국회사무처 김석룡 박애린 이지연<서기관>▷국제국 국제회의과 김보람▷국토교통위원회 입법조사관 남명진▷기획재정위원회 입법조사관 어수진▷기획조정실 행정법무담당관실 이주홍▷의사국 의정기록1과 백순정▷의사국 의정기록2과 이미정▷경호기획관 의회경호담당관실 김제호▷방송국 기획편성과 김종현◎전보<부이사관>▷환경노동위원회 입법조사관 김남영▷법제실 국토교통법제과장 김병진▷국제국 유럽아프리카과장 김복현▷과학기술정보방송통신위원회 입법조사관 양성선▷법제실 재정법제과장 윤동준▷교육위원회 입법조사관 조남희▷보건복지위원회 입법조사관 홍정아▷기획조정실 행정법무담당관 윤영준▷교육위원회 입법조사관 오세일▷교육위원회 입법조사관 최은규▷과학기술정보방송통신위원회 입법조사관 장영환▷정보위원회 입법조사관 최기도▷국회사무처 조윤희 박세용<서기관>▷기획재정위원회 입법조사관 정미야▷법제실 복지여성법제과 법제관 이순희▷환경노동위원회 입법조사관 최선웅▷법제실 교육과학기술문화법제과 법제관 김동한▷국회민원지원센터장실 김현정 조서연▷법제사법위원회 입법조사관 모주영▷법제실 법제총괄과 법제관 양승희 이준화▷법제실 정무환경법제과 법제관 김나윤▷법제실 재정법제과 법제관 신봉진▷법제실 산업농림해양법제과 법제관 이강혁▷법제실 행정법제과 법제관 김현식▷의사국 의사과 김민지▷의사국 의정기록1과장 문선희▷의사국 의정기록1과 윤승희▷방송국 방송기술과 김기환▷기획조정실 기획예산담당관 윤준승▷관리국 관리과 장영서▷관리국 시설과장 김용범▷정무위원회 입법조사관 구슬이▷정무위원회 입법조사관 김성봉▷기획재정위원회 입법조사관 김우주 문은진 이상홍 이중석▷과학기술정보방송통신위원회 입법조사관 황성필▷외교통일위원회 입법조사관 예승우▷행정안전위원회 입법조사관 황수환▷산업통상자원중소벤처기업위원회 입법조사관 오동환▷보건복지위원회 입법조사관 박양숙 백장운▷환경노동위원회 입법조사관 윤상우▷국토교통위원회 입법조사관 강재구 이동규▷예산결산특별위원회 입법조사관 정용제▷법제실 교육과학기술문화법제과장 이상은▷국회운영위원회 입법조사관 조형근▷사무총장실 이경우▷산업통상자원중소벤처기업위원회 입법조사관 성선애▷국제국 중국주재관 채미강◇국회도서관◎승진<부이사관>▷기획관리관실 기획담당관 한재구▷의회정보실 경제사회정보과장 정정화▷법률정보실 법률정보총괄과장 송미경<서기관>▷국회기록보존소 기록관리과 정연선▷국회부산도서관 기획관리과 서동현◎전보<부이사관>▷법률정보실 외국법률정보과장 김무동▷정보봉사국 자료수집과장 조정권▷정보봉사국 자료조직과장 유미숙<서기관>▷의회정보실 정치행정정보과장 김희정▷법률정보실 법률번역관리과장 허평무▷정보관리국 정보기술개발과장 서연주▷국회기록보존소 기록관리과장 이충주▷국회부산도서관 정보관리과장 이미자▷기획관리관 총무담당관실 장대순▷정보봉사국 자료조직과 조미숙▷정보봉사국 열람봉사과 김미정▷국회부산도서관 기획관리과 정금재◇국회예산정책처◎승진<부이사관>▷기획관리관 기획예산담당관 이상준<서기관>▷예산분석실 사회행정사업평가과 예산분석관 강만원▷기획관리관 정책총괄담당관실 정책분석관 김선영▷추계세제분석실 사회비용추계과 추계세제분석관 김효진▷예산분석실 사회예산분석과 예산분석관 이한성▷예산분석실 행정예산분석과 예산분석관 최형수▷예산분석실 공공기관평가과 예산분석관 한지은◎전보<부이사관>▷예산분석실 사회행정사업평가과장 김애선▷예산분석실 사회예산분석과장 김현중▷예산분석실 산업예산분석과장 박주연<서기관>▷기획관리관 정책총괄담당관 배아형▷추계세제분석실 세제분석2과 추계세제분석관 김문경▷예산분석실 산업예산분석과 예산분석관 김태민 박나경▷추계세제분석실 추계세제총괄과 추계세제분석관 이광근▷경제분석국 경제분석총괄과 경제분석관 이규민▷추계세제분석실 행정비용추계과 추계세제분석관 정현하▷예산분석실 예산분석총괄과 예산분석관 최성민◇국회입법조사처◎승진<서기관>▷행정안전팀 입법조사관 박경림▷재정경제팀 입법조사관 허라윤▷산업자원농수산팀 입법조사관 류경주▷환경노동팀 입법조사관 김은표◎전보<부이사관>▷금융공정거래팀장 이은정▷보건복지여성팀장 이상묵<서기관>▷정치의회팀 입법조사관 이구형▷총무담당관실 구희재▷산업자원농수산팀 입법조사관 정선희
◈산림청◎승진<부이사관>▷산림청 최은형
◈특허청◎전보<과장급>▷산업재산창출전략팀장 정경훈▷등록과장 박양길▷계측기술심사팀장 고준석
◈극지연구소▷안전관리실장 정도영▷윤리감사실장 한승우
◈예금보험공사▷부사장 윤차용
◈신용보증기금◎승진<부서장>▷4.0창업부 손종욱▷고객지원부 강영철▷기업개선부 곽영남▷미래전략실 겸 일자리추진단 정현호▷인프라보증부 김후정▷홍보실 임재형◎전보<본부장>▷대구경북영업본부 유광희▷서울서부영업본부 이주영▷신용보증부 김성헌◎전보<부서장>▷ACSIC회의추진단 조현영▷경영기획부 이정윤▷기업컨설팅부 전승민▷리스크관리실 오세권▷비서실 김종수▷신용보험부 염정원▷업무지원부 양정일▷인재경영부 조준우▷자본시장부 정효태▷플랫폼금융부 정희주▷감사실 감사부장 김정목 박건철 황현귀
◈개인정보보호위원회<실장급>▷사무처장 최장혁
◈유진투자증권▷채널영업부문장 최현▷파생솔루션실장 박민성▷전략기획실장 송경재▷경영지원본부장 이상식▷경영인재전략팀장 하승우▷인사팀장 박주태▷업무개발팀장 김성훈▷매매지원팀장 장호준▷채널관리팀장 권용식▷인프라관리팀장 민대홍▷대체투자분석팀장 방민진▷챔피언스라운지금융센터 WM1센터장 마남표▷챔피언스라운지금융센터 PB센터장 최장권
◈국회◇국회사무처◎승진<부이사관>▷공보기획관 공보담당관 김성훈▷의사국 의정기록2과장 이동준▷예산결산특별위원회 입법조사관 이홍석▷국회사무처 김석룡 박애린 이지연<서기관>▷국제국 국제회의과 김보람▷국토교통위원회 입법조사관 남명진▷기획재정위원회 입법조사관 어수진▷기획조정실 행정법무담당관실 이주홍▷의사국 의정기록1과 백순정▷의사국 의정기록2과 이미정▷경호기획관 의회경호담당관실 김제호▷방송국 기획편성과 김종현◎전보<부이사관>▷환경노동위원회 입법조사관 김남영▷법제실 국토교통법제과장 김병진▷국제국 유럽아프리카과장 김복현▷과학기술정보방송통신위원회 입법조사관 양성선▷법제실 재정법제과장 윤동준▷교육위원회 입법조사관 조남희▷보건복지위원회 입법조사관 홍정아▷기획조정실 행정법무담당관 윤영준▷교육위원회 입법조사관 오세일▷교육위원회 입법조사관 최은규▷과학기술정보방송통신위원회 입법조사관 장영환▷정보위원회 입법조사관 최기도▷국회사무처 조윤희 박세용<서기관>▷기획재정위원회 입법조사관 정미야▷법제실 복지여성법제과 법제관 이순희▷환경노동위원회 입법조사관 최선웅▷법제실 교육과학기술문화법제과 법제관 김동한▷국회민원지원센터장실 김현정 조서연▷법제사법위원회 입법조사관 모주영▷법제실 법제총괄과 법제관 양승희 이준화▷법제실 정무환경법제과 법제관 김나윤▷법제실 재정법제과 법제관 신봉진▷법제실 산업농림해양법제과 법제관 이강혁▷법제실 행정법제과 법제관 김현식▷의사국 의사과 김민지▷의사국 의정기록1과장 문선희▷의사국 의정기록1과 윤승희▷방송국 방송기술과 김기환▷기획조정실 기획예산담당관 윤준승▷관리국 관리과 장영서▷관리국 시설과장 김용범▷정무위원회 입법조사관 구슬이▷정무위원회 입법조사관 김성봉▷기획재정위원회 입법조사관 김우주 문은진 이상홍 이중석▷과학기술정보방송통신위원회 입법조사관 황성필▷외교통일위원회 입법조사관 예승우▷행정안전위원회 입법조사관 황수환▷산업통상자원중소벤처기업위원회 입법조사관 오동환▷보건복지위원회 입법조사관 박양숙 백장운▷환경노동위원회 입법조사관 윤상우▷국토교통위원회 입법조사관 강재구 이동규▷예산결산특별위원회 입법조사관 정용제▷법제실 교육과학기술문화법제과장 이상은▷국회운영위원회 입법조사관 조형근▷사무총장실 이경우▷산업통상자원중소벤처기업위원회 입법조사관 성선애▷국제국 중국주재관 채미강◇국회도서관◎승진<부이사관>▷기획관리관실 기획담당관 한재구▷의회정보실 경제사회정보과장 정정화▷법률정보실 법률정보총괄과장 송미경<서기관>▷국회기록보존소 기록관리과 정연선▷국회부산도서관 기획관리과 서동현◎전보<부이사관>▷법률정보실 외국법률정보과장 김무동▷정보봉사국 자료수집과장 조정권▷정보봉사국 자료조직과장 유미숙<서기관>▷의회정보실 정치행정정보과장 김희정▷법률정보실 법률번역관리과장 허평무▷정보관리국 정보기술개발과장 서연주▷국회기록보존소 기록관리과장 이충주▷국회부산도서관 정보관리과장 이미자▷기획관리관 총무담당관실 장대순▷정보봉사국 자료조직과 조미숙▷정보봉사국 열람봉사과 김미정▷국회부산도서관 기획관리과 정금재◇국회예산정책처◎승진<부이사관>▷기획관리관 기획예산담당관 이상준<서기관>▷예산분석실 사회행정사업평가과 예산분석관 강만원▷기획관리관 정책총괄담당관실 정책분석관 김선영▷추계세제분석실 사회비용추계과 추계세제분석관 김효진▷예산분석실 사회예산분석과 예산분석관 이한성▷예산분석실 행정예산분석과 예산분석관 최형수▷예산분석실 공공기관평가과 예산분석관 한지은◎전보<부이사관>▷예산분석실 사회행정사업평가과장 김애선▷예산분석실 사회예산분석과장 김현중▷예산분석실 산업예산분석과장 박주연<서기관>▷기획관리관 정책총괄담당관 배아형▷추계세제분석실 세제분석2과 추계세제분석관 김문경▷예산분석실 산업예산분석과 예산분석관 김태민 박나경▷추계세제분석실 추계세제총괄과 추계세제분석관 이광근▷경제분석국 경제분석총괄과 경제분석관 이규민▷추계세제분석실 행정비용추계과 추계세제분석관 정현하▷예산분석실 예산분석총괄과 예산분석관 최성민◇국회입법조사처◎승진<서기관>▷행정안전팀 입법조사관 박경림▷재정경제팀 입법조사관 허라윤▷산업자원농수산팀 입법조사관 류경주▷환경노동팀 입법조사관 김은표◎전보<부이사관>▷금융공정거래팀장 이은정▷보건복지여성팀장 이상묵<서기관>▷정치의회팀 입법조사관 이구형▷총무담당관실 구희재▷산업자원농수산팀 입법조사관 정선희
◈산림청◎승진<부이사관>▷산림청 최은형
◈특허청◎전보<과장급>▷산업재산창출전략팀장 정경훈▷등록과장 박양길▷계측기술심사팀장 고준석
◈극지연구소▷안전관리실장 정도영▷윤리감사실장 한승우
◈예금보험공사▷부사장 윤차용
◈신용보증기금◎승진<부서장>▷4.0창업부 손종욱▷고객지원부 강영철▷기업개선부 곽영남▷미래전략실 겸 일자리추진단 정현호▷인프라보증부 김후정▷홍보실 임재형◎전보<본부장>▷대구경북영업본부 유광희▷서울서부영업본부 이주영▷신용보증부 김성헌◎전보<부서장>▷ACSIC회의추진단 조현영▷경영기획부 이정윤▷기업컨설팅부 전승민▷리스크관리실 오세권▷비서실 김종수▷신용보험부 염정원▷업무지원부 양정일▷인재경영부 조준우▷자본시장부 정효태▷플랫폼금융부 정희주▷감사실 감사부장 김정목 박건철 황현귀
◈개인정보보호위원회<실장급>▷사무처장 최장혁
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