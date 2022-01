식약처, WHO 사무총장에 국산백신 긴급사용목록 등재 협조 요청

"한국 바이오 인력양성 허브로 선정시 백신 불평등 해소에도 기여 가능"김강립 식품의약품안전처장은 세계보건기구(WHO) 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 사무총장에게 국산 코로나19 백신의 WHO 긴급사용목록 등재에 협조해달라고 요청했다.식약처는 WHO 집행이사인 김 처장이 지난 25일 스위스 제네바에서 열린 WHO 제150차 집행이사회에 한국 수석대표로 참석해 거브러여수스 사무총장과 면담한 자리에서 한국과 WHO의 협력 방안을 논의했다고 27일 밝혔다.김 처장은 현재 3상 임상 시험 중인 SK바이오사이언스의 GBP510 백신이 한국 최초의 코로나19 백신이 될 것이라고 설명하면서, WHO에 긴급사용목록 등재 심사를 요청했다.그는 또 WHO가 한국을 글로벌 바이오 인력양성 총괄 허브로 선정한다면 중·저소득국 백신 불평등 해소를 위해 큰 시너지를 낼 수도 있다고 강조했다.거브러여수스 사무총장은 한국이 바이오 인력양성 허브에 많은 관심을 두고 있다는 것을 잘 알고 있으며, 한국 백신의 긴급사용목록 등재에도 기꺼이 협의하겠다고 답했다.거브러여수스 사무총장은 이번 회의에서 차기 사무총장 최종 후보자로 지명됐으며, 오는 5월 세계보건총회에서 전체 회원국 투표를 거쳐 연임 여부가 확정된다.이번 집행이사회는 지난 24일 시작해 오는 29일까지 열린다.한국은 WHO 서태평양지역 집행이사국이자 집행이사회 부의장국이며, 김 처장은 24일 세계보건총회 특별회기 결과 보고와 25일 차기 사무총장 후보자 지명 절차에 참여한 뒤 귀국했다./연합뉴스