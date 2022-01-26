◈KTB투자증권◎선임<본부장>▷파이낸셜 마케팅본부장 상무보 김정준
◈산업통상자원부◎전보<국장급>▷경제자유구역기획단장 진종욱
◈연세대▷국제캠퍼스 부총장 이진우▷연구부총장 겸 대학원장 박승한▷문과대학장 김민식▷상경대학장 겸 경제대학원장 김영세▷공과대학장 겸 공학대학원장 명재민▷생명시스템대학장 정광철▷인공지능융합대학장 차호정▷신과대학장 겸 연합신학대학원장 방사무엘연상▷사회과학대학장 이연호▷음악대학장 임지선▷학부대학장 이병식▷언더우드 국제대학장 이헬렌▷과학기술융합대학장 조승연▷정보대학원장 김범수▷커뮤니케이션대학원장 이상길▷법학전문대학원장 겸 법무대학원장 박동진▷교육대학원장 장원섭▷행정대학원장 이종수▷언론홍보대학원장 조창환▷교목실장 정미현▷기획실장 김갑성▷교무처장 성태윤▷입학처장 손창완▷학생복지처장 송인한▷연구처장 김지현▷총무처장 이광환▷시설처장 김창석▷학술문화처장 송민▷정보통신처장 김현중▷대외협력처장 박희준▷국제처장 김동훈
◈산업통상자원부◎전보<국장급>▷경제자유구역기획단장 진종욱
◈연세대▷국제캠퍼스 부총장 이진우▷연구부총장 겸 대학원장 박승한▷문과대학장 김민식▷상경대학장 겸 경제대학원장 김영세▷공과대학장 겸 공학대학원장 명재민▷생명시스템대학장 정광철▷인공지능융합대학장 차호정▷신과대학장 겸 연합신학대학원장 방사무엘연상▷사회과학대학장 이연호▷음악대학장 임지선▷학부대학장 이병식▷언더우드 국제대학장 이헬렌▷과학기술융합대학장 조승연▷정보대학원장 김범수▷커뮤니케이션대학원장 이상길▷법학전문대학원장 겸 법무대학원장 박동진▷교육대학원장 장원섭▷행정대학원장 이종수▷언론홍보대학원장 조창환▷교목실장 정미현▷기획실장 김갑성▷교무처장 성태윤▷입학처장 손창완▷학생복지처장 송인한▷연구처장 김지현▷총무처장 이광환▷시설처장 김창석▷학술문화처장 송민▷정보통신처장 김현중▷대외협력처장 박희준▷국제처장 김동훈
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