세시풍속 체험·온라인 국악공연…설 연휴 문화행사 풍성

설 연휴에도 서울 곳곳에서 다양한 문화예술행사가 펼쳐진다.25일 서울시에 따르면 연휴 기간 남산골한옥마을과 운현궁에서는 윷놀이·제기차기 등 세시풍속 체험 행사가 열린다.서울공예박물관은 문자도와 능화판 찍기 체험 행사를 운영한다.서울시립교향악단은 29∼30일 오스모 벤스케 음악감독이 참여하는 첫 정기공연 '모차르트 레퀴엠'을 예술의전당 무대에 올리고, 세종문화회관에서는 설 당일인 2월 1일에도 뮤지컬 '엑스칼리버' 공연이 펼쳐진다.서울 시내 미술관과 박물관도 설 당일 문을 활짝 연다.가족이 함께 볼만한 전시로는 한성백제박물관의 '북위-선비 탁발부의 발자취', 서울시립미술관의 '경로를 재탐색합니다', 북서울미술관의 '빛:영국테이트미술관 특별전' 등이 있다.돈의문박물관마을 내 '추억의 음악다방'에서는 DJ가 선곡해주는 추억의 LP 곡들을 감상할 수 있다.동대문디자인플라자(DDP)는 설 당일을 제외한 연휴 기간에 그래픽 디자인 전시 '집합이론'을 선보이고, 주말에는 외벽에 미디어아트 쇼 '빅 무브 위드 리아킴' 상영을 이어간다.집에서 편하게 즐길 수 있는 비대면 문화예술 프로그램도 마련됐다.서울시 유튜브 채널 '문화로 토닥토닥'은 27일부터 2월 2일까지 매일 한 편씩 '온택트 국악주간'의 국악공연 영상을 공개한다.서울디자인재단은 '2021 어린이 디자인 워크숍 핸즈온' 영상을 유튜브 채널에 공개해 누구나 수업 자료를 내려받아 직접 디자인 제품을 만들어 보는 기회를 제공한다.서울문화재단의 예술지원 프로그램인 '아트 머스트 고 온(ART MUST GO ON)' 창작물도 다음 달 1일부터 순차적으로 재단 홈페이지에 공개된다.주용태 서울시 문화본부장은 "설날을 맞아 온·오프라인에서 남녀노소 모두 즐길 수 있는 문화예술 프로그램을 준비했다"며 "서울의 문화예술을 안전하고 편안하게 즐기며 희망찬 새해를 맞이하길 바란다"고 말했다./연합뉴스