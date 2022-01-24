◈NH-아문디자산운용▷준법감시인 한정환▷금융소비자보호총괄책임자 박희경
◈대보건설◎선임▷상무보 강홍일
◈국방부<과장급>▷국립서울현충원 관리과장 고경국▷기본정책과장 이갑준▷건설관리과장 심천수▷기획총괄담당관 신태복▷시설기획과장 김미성▷동북아정책과장 조하민
◈여성가족부◎전보<국장급>▷정책기획관 황윤정▷청소년정책관 김권영▷가족정책관 김숙자▷권익증진국장 최성지▷교육파견(국가공무원인재개발원) 최은주
◈중소기업유통센터<본부장>▷유통사업본부장 윤재복
◈기술보증기금▷전무 이종배▷상임이사 이은일
◈대보건설◎선임▷상무보 강홍일
◈국방부<과장급>▷국립서울현충원 관리과장 고경국▷기본정책과장 이갑준▷건설관리과장 심천수▷기획총괄담당관 신태복▷시설기획과장 김미성▷동북아정책과장 조하민
◈여성가족부◎전보<국장급>▷정책기획관 황윤정▷청소년정책관 김권영▷가족정책관 김숙자▷권익증진국장 최성지▷교육파견(국가공무원인재개발원) 최은주
◈중소기업유통센터<본부장>▷유통사업본부장 윤재복
◈기술보증기금▷전무 이종배▷상임이사 이은일
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