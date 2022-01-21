◈법무부◎승진<부이사관(3급)>▷제주출입국·외국인청장 김진영▷아프간 특별기여자 정부합동지원단 송소영◎전보<부이사관(3급)>▷법무부 김현채(국립외교원 교육파견)
◈교육부▷대변인 최성부▷대학학술정책관 신문규▷중앙교육연수원장 홍민식▷교육부(국가공무원인재개발원 파견) 오성배▷교육부(국방대 파견) 배동인▷교육부(국립외교원 파견) 유지완▷교육부(국립외교원 파견) 박주용▷제주특별자치도 부교육감 오순문▷한국교원대 사무국장 권성연▷교육부(세종연구소 파견) 최수진▷경상국립대 배정익
◈통일부▷기획조정실장 서정배▷남북회담본부장 추석용▷남북회담본부 회담기획부장 오대석▷남북출입사무소장 강종석
◈행정안전부▷대구광역시 행정부시장 김종환▷사회통합지원과장 나채목
◈농림축산식품부<국장급>◎승진·파견▷국방대 교육훈련 박상호▷국가공무원인재개발원 교육훈련 윤원습◎전보▷기획조정실 정책기획관 박순연▷농림축산검역본부 인천공항지역본부장 이주명▷국립농산물품질관리원장 안용덕
◈환경부◎승진<실장급>▷4대강조사·평가단장 이호중◎전보<국장급>▷기획조정실 정책기획관 정선화▷기후탄소정책실 대기환경정책관 박연재▷물관리정책실 물환경정책관 류연기▷낙동강유역환경청장 박재현▷영산강유역환경청장 김승희▷대구지방환경청장 최종원
◈문화체육관광부◎전보▷문화예술정책실장 박정렬▷해외문화홍보원장 박명순
◈통계청<국장급>▷통계서비스정책관 송성헌
◈고위공직자범죄수사처▷정책기획담당관실 정책기획담당관 채현호▷운영지원담당관실 행정사무관 강경호
◈법제처◎승진<고위공무원>▷행정법제국 법제심의관 이상훈◎전보<부이사관>▷법령해석국 행정법령해석과장 정세희<과장급>▷경제법제국 법제관 곽경림▷법제지원국 자치법제지원과장 이경준
◈국토연구원▷공간정보사회연구본부 스마트공간연구센터장 김익회
◈한국능률협회컨설팅◇한국능률협회◎승진▷전무(CCO)임상철 ▷상무(보)(지역그룹)김병현◎신규 보직▷공공혁신그룹 박현배▷디지털HR그룹 김성탁▷경영혁신그룹 이형근▷미래채움그룹 정준호◇한국능률협회컨설팅◎승진▷전무(CCO 공공)한상록▷전무(CSO)최돈모▷상무(보)(인재혁신부문)오철세◎신규 보직▷상무 CCO(민간) 이립▷기업가치혁신부문 이상윤▷고객가치혁신부문 김종운▷공공혁신1부문 정한규▷공공혁신2부문 송영욱▷스마트혁신부문 윤혁상▷미디어콘텐츠혁신부문 이창호
◈교육부▷대변인 최성부▷대학학술정책관 신문규▷중앙교육연수원장 홍민식▷교육부(국가공무원인재개발원 파견) 오성배▷교육부(국방대 파견) 배동인▷교육부(국립외교원 파견) 유지완▷교육부(국립외교원 파견) 박주용▷제주특별자치도 부교육감 오순문▷한국교원대 사무국장 권성연▷교육부(세종연구소 파견) 최수진▷경상국립대 배정익
◈통일부▷기획조정실장 서정배▷남북회담본부장 추석용▷남북회담본부 회담기획부장 오대석▷남북출입사무소장 강종석
◈행정안전부▷대구광역시 행정부시장 김종환▷사회통합지원과장 나채목
◈농림축산식품부<국장급>◎승진·파견▷국방대 교육훈련 박상호▷국가공무원인재개발원 교육훈련 윤원습◎전보▷기획조정실 정책기획관 박순연▷농림축산검역본부 인천공항지역본부장 이주명▷국립농산물품질관리원장 안용덕
◈환경부◎승진<실장급>▷4대강조사·평가단장 이호중◎전보<국장급>▷기획조정실 정책기획관 정선화▷기후탄소정책실 대기환경정책관 박연재▷물관리정책실 물환경정책관 류연기▷낙동강유역환경청장 박재현▷영산강유역환경청장 김승희▷대구지방환경청장 최종원
◈문화체육관광부◎전보▷문화예술정책실장 박정렬▷해외문화홍보원장 박명순
◈통계청<국장급>▷통계서비스정책관 송성헌
◈고위공직자범죄수사처▷정책기획담당관실 정책기획담당관 채현호▷운영지원담당관실 행정사무관 강경호
◈법제처◎승진<고위공무원>▷행정법제국 법제심의관 이상훈◎전보<부이사관>▷법령해석국 행정법령해석과장 정세희<과장급>▷경제법제국 법제관 곽경림▷법제지원국 자치법제지원과장 이경준
◈국토연구원▷공간정보사회연구본부 스마트공간연구센터장 김익회
◈한국능률협회컨설팅◇한국능률협회◎승진▷전무(CCO)임상철 ▷상무(보)(지역그룹)김병현◎신규 보직▷공공혁신그룹 박현배▷디지털HR그룹 김성탁▷경영혁신그룹 이형근▷미래채움그룹 정준호◇한국능률협회컨설팅◎승진▷전무(CCO 공공)한상록▷전무(CSO)최돈모▷상무(보)(인재혁신부문)오철세◎신규 보직▷상무 CCO(민간) 이립▷기업가치혁신부문 이상윤▷고객가치혁신부문 김종운▷공공혁신1부문 정한규▷공공혁신2부문 송영욱▷스마트혁신부문 윤혁상▷미디어콘텐츠혁신부문 이창호
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