◈OCI◎승진<부사장>▷CFO 김원현▷OCI Enterprises 사장 김청호<전무>▷OCIMSB 공장장 정승용▷군산공장장 한철▷HR/GA부 성광현▷경영기획부 이수미▷Mission Solar Energy 사장 양재용<상무>▷OCI China 총경리 곽기훈▷Basic/Coal Chemical사업부 김한승▷사업개발부 서성원▷SCM부 장형규▷공무센터 전구배▷OCIMSB 사장 최성길▷Carbon/Performance Chemical 사업부 황세연<상무보>▷SH&E부 정재태▷기술부 H2O2·HSPP건설 TFT 이은재◇DCRE<부사장>▷도시개발본부 임철순<상무보>▷관리팀 신창희
◈쌍용건설▷부사장 안재영▷전무 김우상
◈에프앤이노에듀▷대표 박승원▷이사 공회상
◈국토교통부◎전보<국장급>▷물류정책관 구헌상▷항공안전정책관 정용식▷도시재생사업기획단장 김상석▷서울지방국토관리청장 김정희▷국토부(교육파견) 전형필 방윤석 김규철
◈국세청<고위공무원>◎전보▷국세청(국방대) 이성진▷국세청(국립외교원) 김재웅◎승진▷국세청(국가공무원인재개발원) 강성팔 양철호
◈쌍용건설▷부사장 안재영▷전무 김우상
◈에프앤이노에듀▷대표 박승원▷이사 공회상
◈국토교통부◎전보<국장급>▷물류정책관 구헌상▷항공안전정책관 정용식▷도시재생사업기획단장 김상석▷서울지방국토관리청장 김정희▷국토부(교육파견) 전형필 방윤석 김규철
◈국세청<고위공무원>◎전보▷국세청(국방대) 이성진▷국세청(국립외교원) 김재웅◎승진▷국세청(국가공무원인재개발원) 강성팔 양철호
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