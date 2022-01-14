◈한국기업데이터◎승진<부문장(상무)>▷RS사업부문장 직무대행 신정호▷CB사업부문장 직무대행 유현상<부서장>▷평가정책부 이혁▷기술평가사업부 최창규▷부동산플랫폼부 안효기<센터장>▷고객만족센터 최희진<지사장>▷인천지사 최문석▷대구경북지사 권태호▷경남지사 윤홍주▷대전충청지사 최원영◎전보<부문장(상무)>▷평가부문장 이양훈<부서장>▷감사부 문일구▷인재개발부 서영진▷기술가치사업부 최용관▷사업지원부 안영재<센터장>▷기술평가센터 김기홍<지사장>▷부산울산지사 이용수
◈행정안전부▷지구촌새마을과장 김민정▷재정협력과장 김수희▷공기업정책과장 김태익▷재정정보화사업과장 권순태▷안전사업조정과장 조상언▷지진방재관리과장 박덕근▷재난대응정책과장 강성기▷재난안전점검과장 이응범▷민방위과장 박정주▷위기관리지원과장 김경상▷중앙민방위통제센터장 김창호▷지방자치인재개발원 지방의정연수센터장 서상우▷〃전문역량교육과장 이치선▷정부청사관리본부 시설총괄과장 이영인▷〃노사후생과장 김종철▷〃서울청사관리소 관리과장 이상수▷〃대구청사관리소장 이상연▷국가정보자원관리원 광주센터 정보시스템1과장 이원규▷〃보안통신과장 이성은▷국가민방위 재난안전교육원 기획협력과장 김영성▷이북5도 평안남도 사무국장 정태옥▷국가기록원 보존관리과장 권영우▷국립재난안전연구원 연구기획과장 윤의석▷〃안전연구실장 김윤태▷〃방재연구실장 최우정▷〃지진방재센터장 박병철▷부마민주항쟁보상지원단 기획총괄과장 황상규▷주민복지서비스 개편추진단 기능개선총괄팀장 채경아
◈농촌진흥청◎전보<고위공무원>▷국립농업과학원 농식품자원부장 김종철
◈KBS▷창원방송총국 방송문화사업국장 오종우
◈행정안전부▷지구촌새마을과장 김민정▷재정협력과장 김수희▷공기업정책과장 김태익▷재정정보화사업과장 권순태▷안전사업조정과장 조상언▷지진방재관리과장 박덕근▷재난대응정책과장 강성기▷재난안전점검과장 이응범▷민방위과장 박정주▷위기관리지원과장 김경상▷중앙민방위통제센터장 김창호▷지방자치인재개발원 지방의정연수센터장 서상우▷〃전문역량교육과장 이치선▷정부청사관리본부 시설총괄과장 이영인▷〃노사후생과장 김종철▷〃서울청사관리소 관리과장 이상수▷〃대구청사관리소장 이상연▷국가정보자원관리원 광주센터 정보시스템1과장 이원규▷〃보안통신과장 이성은▷국가민방위 재난안전교육원 기획협력과장 김영성▷이북5도 평안남도 사무국장 정태옥▷국가기록원 보존관리과장 권영우▷국립재난안전연구원 연구기획과장 윤의석▷〃안전연구실장 김윤태▷〃방재연구실장 최우정▷〃지진방재센터장 박병철▷부마민주항쟁보상지원단 기획총괄과장 황상규▷주민복지서비스 개편추진단 기능개선총괄팀장 채경아
◈농촌진흥청◎전보<고위공무원>▷국립농업과학원 농식품자원부장 김종철
◈KBS▷창원방송총국 방송문화사업국장 오종우
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