목동 학원장 A 씨 SNS서 "수준 잘 봤다"

"OO여고 학생은 절대 가르치지 않을 것"

"재원하고 있는 학생들 전부 퇴원 처리"

서울 목동의 한 수학 학원 원장 A 씨가 올린 게시물. / 사진=인스타그램 캡처

서울 목동의 위치한 한 수학 학원의 원장이 조롱성 위문 편지 논란이 일고 있는 학교의 학생들을 두고 "절대 가르치지 않겠다"고 선언해 화제다.12일 모 학원 원장 A 씨는 자신의 인스타그램에 논란이 된 위문 편지 사진을 올리면서 "목동 B 여고 수준 잘 봤다"며 "앞으로 절대 B 여고 학생은 가르치지 않을 것"이라고 적었다.그러면서 "재원하고 있는 B 여고 학생들도 내일 전부 퇴원 처리하겠다"고 했다. 사실상 해당 학교 학생들을 모두 내쫓겠다는 셈이다.또 다른 게시물에서는 다른 C 학교 학생들이 적은 위문 편지 사례를 공유하면서 "나라를 위해 귀한 시간과 몸과 마음을 희생한 국군 장병들을 위문해준 C 여고 학생들께 깊은 사의를 표한다"며 "이런 인성을 가진 학생들이 있는 학교가 명문이다"라고 했다.A 씨가 올린 사진에서 C 여고 학생들은 국군 장병들에게 "많이 힘드시죠 화이팅", "나라를 저희를 잘 부탁드려요", "꼭 이 편지를 보고 힘내셨으면 좋겠습니다" 등의 내용을 적어 보냈다. B 여고 학생들이 보낸 위문 편지와 대조된다고 지적한 것으로 보인다.A 씨의 글에는 수많은 비방성 댓글들이 달린 것으로 확인됐다. 일부 네티즌들은 "학생이 학원을 고르지 학원이 학생을 고르고 앉아있네", "애들 상대로 이렇게 진지하게 보이콧하는 성인 처음 본다", "학부모한테는 뭐라고 말하고 퇴원시킬 건가" 등의 댓글이 달렸다.그러나 일부 네티즌들은 해당 학원에 대한 허위사실을 담은 댓글도 작성한 것으로 알려졌다. A 씨는 본인 측 변호사 연락처를 공유하면서 "어지간한 글은 그냥 넘어갈 건데 선은 넘지 말자"며 "학원에 대해 허위사실을 퍼뜨리거나 성희롱은 그냥 넘어가지 않을 것"이라고 법적 대응을 예고했다.A 씨는 이날 부천의 한 경찰서를 찍은 사진도 올렸다. 그간 맥락상 허위사실을 유포한 이들을 상대로 한 고소장을 제출하러 방문한 것으로 예상된다.앞서 국내 한 온라인 커뮤니티에는 전날 '친구가 올려달라 해서 올린다'며 한 여자고등학교 학생이 국군 장병에게 보낸 위문 편지가 올라왔다.지난해 12월 30일 작성된 편지에서 모 여고 2학년생이라고 밝힌 작성자는 "군생활 힘드신가요? 그래도 열심히 사세요^^ 앞으로 인생에 시련이 많을 건데 이 정도는 이겨줘야 사나이가 아닐까요?"라고 썼다.이어 "저도 이제 고3인데 이딴 행사 참여하고 있으니까 님은 열심히 하세요"라고 했다. 그러면서 "군대에서 노래도 부르잖아요. 사나이로 태어나서 어쩌구"라고 썼다가 지우기도 했다.이 여고생은 "그러니까 파이팅. 추운데 눈 오면 열심히 치우세요^^"라고 덧붙였다.또 다른 위문 편지에는 "아름다운 계절이니 군대에서 비누는 줍지 마시고 편안한 하루가 되길 바란다"며 "이 편지를 받는 분께 죄송하지만 집 가고 싶은 마음은 똑같을 것"이라고 쓰여있다. '비누는 줍지 마시고'라는 대목은 군대 내 동성 성추행 사고를 의미한 것으로 해석된다.해당 편지를 두고 공분이 거세지자 동일 학교의 다른 학생은 "위문편지에 반발이 심했는데 학교에서 가이드 주며 시켰다. 애들이 반발한다고 단체로 저런 편지를 쓴 것"이라고 해명했다.홍민성 한경닷컴 기자 mshong@hankyung.com