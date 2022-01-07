◈보령제약그룹◇보령홀딩스▷상무 남흥수◇보령제약▷전무 김영석◇보령바이오파마▷전무 이 영
◈외교부<심의관>▷아시아태평양국 서민정▷아세안국 김동배▷북미국 하위영▷양자경제외교국 김진동
◈관세청◎전보<과장급>▷인천세관 항만통관정보과장 김종웅▷인천세관 특송통관국장 김종덕▷김포공항세관장 김혁▷수원세관장 김용익▷서울세관 조사2국장 김태영▷안양세관장 정윤성▷파주세관장 손영환▷부산세관 감시국장 김창영▷부산세관 신항통관감시국장 하유정▷용당세관장 이승필▷양산세관장 김완조▷경남남부세관장 김기동▷구미세관장 김기재▷포항세관장 한용우▷동해세관장 최재관▷광양세관장 김재홍▷군산세관장 김원식▷인천세관 세관운영과장 김경호▷인천세관 여행자통관1국장 오세현
◈한국농어촌공사◎전보<부서장>▷비서실장 손영식▷홍보실장 박재근▷미래전략실장 정경훈▷기반사업처장 김우상▷대단위간척처장 전용주▷해외사업처장 김동인▷보상사업처장 하인호▷수자원관리처장 최은석▷그린에너지처장 박찬희▷통합물관리추진단장 박진현▷농촌개발처장 이희억▷농지은행처장 이명숙▷농지관리처장 이영훈▷기금관리처장 권익현▷총무인사처장 이정문▷감사실장 박갑순▷농어촌연구원 부원장겸 연구기획실장 김현수▷농어촌연구원 미래농어촌연구소장 송성호▷농어촌연구원 글로벌시험연구소장 박영진▷경기지역본부장 정인노▷강원지역본부장 김영배▷충남지역본부장 남윤선▷경북지역본부장 하태선▷경남지역본부장 김영육▷안전진단본부장 주영일▷화안사업단장 강원대▷ 천수만사업단장 황동주▷금강사업단장 이소열▷새만금사업단장 심재학▷영산강사업단장 김신환▷새만금산업단지사업단장 조현찬
◈EBS미디어▷상무이사 박성호
◈외교부<심의관>▷아시아태평양국 서민정▷아세안국 김동배▷북미국 하위영▷양자경제외교국 김진동
◈관세청◎전보<과장급>▷인천세관 항만통관정보과장 김종웅▷인천세관 특송통관국장 김종덕▷김포공항세관장 김혁▷수원세관장 김용익▷서울세관 조사2국장 김태영▷안양세관장 정윤성▷파주세관장 손영환▷부산세관 감시국장 김창영▷부산세관 신항통관감시국장 하유정▷용당세관장 이승필▷양산세관장 김완조▷경남남부세관장 김기동▷구미세관장 김기재▷포항세관장 한용우▷동해세관장 최재관▷광양세관장 김재홍▷군산세관장 김원식▷인천세관 세관운영과장 김경호▷인천세관 여행자통관1국장 오세현
◈한국농어촌공사◎전보<부서장>▷비서실장 손영식▷홍보실장 박재근▷미래전략실장 정경훈▷기반사업처장 김우상▷대단위간척처장 전용주▷해외사업처장 김동인▷보상사업처장 하인호▷수자원관리처장 최은석▷그린에너지처장 박찬희▷통합물관리추진단장 박진현▷농촌개발처장 이희억▷농지은행처장 이명숙▷농지관리처장 이영훈▷기금관리처장 권익현▷총무인사처장 이정문▷감사실장 박갑순▷농어촌연구원 부원장겸 연구기획실장 김현수▷농어촌연구원 미래농어촌연구소장 송성호▷농어촌연구원 글로벌시험연구소장 박영진▷경기지역본부장 정인노▷강원지역본부장 김영배▷충남지역본부장 남윤선▷경북지역본부장 하태선▷경남지역본부장 김영육▷안전진단본부장 주영일▷화안사업단장 강원대▷ 천수만사업단장 황동주▷금강사업단장 이소열▷새만금사업단장 심재학▷영산강사업단장 김신환▷새만금산업단지사업단장 조현찬
◈EBS미디어▷상무이사 박성호
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