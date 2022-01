화순전남대병원 민정준·강세령 교수, '한국을 빛내는 사람들'

화순전남대학교병원은 핵의학과 민정준·강세령 교수팀 논문이 생물학 연구정보센터(BRIC)의 '한국을 빛내는 사람들(한빛사)'에 소개됐다고 5일 밝혔다.민 교수팀의 '면역치료를 위한 약물 전달체로서 박테리아와 박테리아 유래 물질(Bacteria and bacterial derivatives as delivery carriers for immunotherapy)' 논문은 약물 전달기술 분야 최고 학술지인 'Advanced Drug Delivery Reviews'(영향력지수 15.470) 최근호에 게재됐다.암, 감염질환, 대사성질환, 유전병, 혈관질환, 소화기질환 등 면역치료에 사용되는 박테리아 또는 박테리아에서 유래된 물질을 총정리한 논문으로, 화순전남대병원 핵의학과 유수웅 교수와 응웬 딘-후이 박사가 공저자로 참여했다.민 교수의 분자 영상·테라노스틱스 연구소는 지난 15년 동안 '박테리아를 이용한 암 면역치료 프로그래밍' 원천기술을 개발하고 있다.암을 표적하는 균주의 유전공학적 설계와 선택적으로 치료 약물을 방출하는 합성생물학적 기술, 체내 박테리아의 이동을 추적하는 영상기술을 개발해 기술사업화하고 있다.이 기술은 전남대학교 창업기업 씨앤큐어에 기술 이전돼 생산 공정이 개발되는 단계이며 미국 식품의약처(FDA)에 임상 1상 시험 승인을 신청할 예정이다.민 교수팀은 이번 논문을 통해 암을 포함한 각종 질환에 따른 치료용 균주의 특성, 생물학적 합성 방법, 기존의 전임상 및 임상 연구 결과들을 종합적으로 정리했다./연합뉴스