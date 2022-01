차세대융합기술원, 주영창 원장 '한국공학한림원' 정회원에 선정

주영창(사진) 차세대융합기술연구원 원장이 공학계 명예의 전당인 '한국공학한림원 정회원에 선정됐다.융기원 제공









경기 수원 광교테크노밸리 내의 차세대융합기술연구원 ( 이하 융기원 ) 은 ' 공학계 명예의 전당 ' 으로 불리는 한국공학한림원 (The National Academy of Engineering of Korea) 정회원에 주영창 원장이 선정됐다고 5일 발표했다.





공학한림원 회원은 대학 , 연구소 , 기업 등에서 탁월한 연구 성과와 혁신적인 기술 개발로 국가 발전에 크게 기여한 최고의 전문가들로 알려져 있다.





공학한림원 정회원 선출은 특허 , 인력양성 , 산업발전 기여도 등을 종합적으로 평가한다. 전체 정회원의 서면 투표를 거치는 등 10 개월간 면밀한 다단계 심사를 거쳐 선정된다. 임기는 5 년이고 정원은 300 명 이하다 .

주영창 원장은 서울대학교 재료공학부 교수 , 융기원 제 8 대 원장 , 경기도 반도체 특화단지 추진단장 등을 맡고 있다. 주 원장은 반도체 분야 최고 전문가로서 , 재료자원공학분과에 신입 정회원으로 선정됐다 .

한편 , 2022 년 신입 정회원은 삼성전자 고동진 대표이사 사장 , 이상률 한국항공우주연구원장 , 황철성 서울대학교 재료공학부 석좌교수 등 총 45 명으로 산업계 21 명 , 학계 24 명이 선정됐다 .수원=

윤상연 기자 syyoon1111@hankyung.com