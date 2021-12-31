◈KB증권◎신규<부서장>▷Equity Trading부장 김진▷WM영업지원부장 최성필▷Wrap운용부장 홍윤수▷비즈니스개발부장 이동윤▷트레이딩개발부장 이준열▷커뮤니케이션부장 박준현▷브랜드전략부장 최두희▷법무지원부장 윤청호▷결제업무부장 조선화▷리스크관리부장 김형재▷대체투자관리부장 민경록▷기업금융2부장 이기우▷ECM3부장 심인섭▷SME금융부장 이경재▷신기술사업금융부장 김지수▷SF5부장 이명진▷해외사업부장 신진택<지점장>▷영업부금융센터 WM2 이철진▷신림 김종국▷신설동 김재덕▷삼성동금융센터 WM2 정아란▷청담PB센터장 황선아▷광명 이주희▷영통 이성수▷남울산금융센터 WM1 송진영▷남울산금융센터 WM2 손영신▷방어진 노동걸▷구미 심병성▷원주 김숙경▷군산 김명석▷제주 강경수◎전보<부서장>▷패시브영업부장 김병구▷WM영업추진부장 김상혁▷WM투자자문부장 한수길▷WM상품부장 고영륜▷신탁운용부장 정세훈▷채권상품부장 김성현▷고객센터장 장기수▷고객자산전략부장 정경훈▷Tech플랫폼부장 김도경▷정보보호부장 김명환▷내부통제혁신부장 조용원▷데이터솔루션 Lab장 김명준▷커버리지1부장 조경휘▷커버리지2부장 정세화▷Multi상품솔루션부장 박근수▷Equity Sales부장 박정우▷Global솔루션영업부장 박한진<지점장>▷광화문 박미숙▷테크노마트 홍은미▷영업부금융센터장 김남희▷명동스타PB센터장 신동성▷영업부금융센터 WM1 최은주▷종로 오준석▷가산디지털 이경우▷강동 정원호▷서초 이종권▷대치금융센터장 송상은▷미금역 백미영▷삼성동금융센터 WM1 장선희▷도곡스타PB센터장 이환희▷양재PB센터장 박향숙▷판교 이성우▷잠실롯데PB센터장 김현자▷부천 박석원▷부평 윤영율▷시화 박영태▷연수 구도희▷용인 김정환▷천안 김정현▷남울산금융센터장 박용진▷창원 김우연▷북울산 손우익▷부산 허창훈▷울산 장현남▷상인 윤광현▷포항 정정욱▷청주 정은진▷대전PB센터장 임종빈
◈부국증권◎승진<상무>▷IB사업부문 정일천<상무보>▷영업부 조종만▷법인영업부 성정수▷자산운용부 서상원▷채권금융본부 박재성▷자본시장본부 고양욱◎선임<이사보>▷자금부 이해희
◈웰컴금융그룹◎승진<부회장>▷웰컴크레디라인 대표이사 장세영▷웰컴저축은행 대표이사 김대웅<부사장>▷웰컴에프앤디 금영섭 김형태 손대희▷웰컴저축은행 김재식<전무>▷웰컴저축은행 송정목 손창범 백득균 김원
◈사립학교교직원연금공단◎승진<1급>▷경영지원실장 정우헌▷감사실장 김근중<2급>▷인사팀장 장원재▷환수팀장 문성근▷부동산인프라팀장 이창봉▷재건축사업팀장 문정욱▷부산센터장 이병식◎전보▷예산운영팀장 문성준▷연금총괄팀장 이종학▷고객복지실장 이종운▷연금연구소장 김창수▷정보지원실장 이종석▷준법지원실장 손규준▷채권운용팀장 이효진▷해외증권팀장 이수진
◈법무부◎전보<고위공무원>▷인천공항출입국·외국인청장 김종민<부이사관>▷수원출입국·외국인청장 이동휘<서기관>▷인천공항출입국·외국인청 심사1국장 김용규▷인천공항출입국·외국인청 심사2국장 오점근▷서울출입국·외국인청 이민특수조사대장 강성록▷부산출입국·외국인청 이민특수조사대장 이취경▷인천출입국·외국인청 안산출장소장 이문한▷대구출입국·외국인사무소장 김종복▷양주출입국·외국인사무소장 강수근▷울산출입국·외국인사무소장 강대열▷춘천출입국·외국인사무소장 이종철◎승진<서기관>▷인천공항출입국·외국인청 총무과장 김홍규▷서울출입국·외국인청 관리과장 안숙열▷법무부(국무조정실 일반행정정책관실) 박진수▷법무부(국가정보원 방첩정보공유센터) 류재석
◈부국증권◎승진<상무>▷IB사업부문 정일천<상무보>▷영업부 조종만▷법인영업부 성정수▷자산운용부 서상원▷채권금융본부 박재성▷자본시장본부 고양욱◎선임<이사보>▷자금부 이해희
◈웰컴금융그룹◎승진<부회장>▷웰컴크레디라인 대표이사 장세영▷웰컴저축은행 대표이사 김대웅<부사장>▷웰컴에프앤디 금영섭 김형태 손대희▷웰컴저축은행 김재식<전무>▷웰컴저축은행 송정목 손창범 백득균 김원
◈사립학교교직원연금공단◎승진<1급>▷경영지원실장 정우헌▷감사실장 김근중<2급>▷인사팀장 장원재▷환수팀장 문성근▷부동산인프라팀장 이창봉▷재건축사업팀장 문정욱▷부산센터장 이병식◎전보▷예산운영팀장 문성준▷연금총괄팀장 이종학▷고객복지실장 이종운▷연금연구소장 김창수▷정보지원실장 이종석▷준법지원실장 손규준▷채권운용팀장 이효진▷해외증권팀장 이수진
◈법무부◎전보<고위공무원>▷인천공항출입국·외국인청장 김종민<부이사관>▷수원출입국·외국인청장 이동휘<서기관>▷인천공항출입국·외국인청 심사1국장 김용규▷인천공항출입국·외국인청 심사2국장 오점근▷서울출입국·외국인청 이민특수조사대장 강성록▷부산출입국·외국인청 이민특수조사대장 이취경▷인천출입국·외국인청 안산출장소장 이문한▷대구출입국·외국인사무소장 김종복▷양주출입국·외국인사무소장 강수근▷울산출입국·외국인사무소장 강대열▷춘천출입국·외국인사무소장 이종철◎승진<서기관>▷인천공항출입국·외국인청 총무과장 김홍규▷서울출입국·외국인청 관리과장 안숙열▷법무부(국무조정실 일반행정정책관실) 박진수▷법무부(국가정보원 방첩정보공유센터) 류재석
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